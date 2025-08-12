На родине поэта

На праздничные мероприятия прибыла делегация во главе с Председателем Сената Парламента РК Мауленом Ашимбаевым. В ее составе – депутаты Сената и Мажилиса, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, народный писатель Казахстана Толен Абдик, председатель правления Союза писателей Мереке Кулкенов, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

Почетные гости возложили цветы к памятнику Абаю в селе Карауыл.

Открывая торжество, Маулен Ашимбаев зачитал поздравительное письмо Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в котором подчеркивается, что Абай является мыслителем мирового масштаба, а его духовное наследие остается актуальным и для будущих поколений.

«Абай – личность мирового значения, великий поэт, внесший неоценимый вклад в развитие культуры и обновление самосознания нашего народа. Будучи основоположником современной казахской литературы, он расширил горизонты нашего мировоззрения. Поэт призывал молодых людей быть образованными, трудолюбивыми и ответственными гражданами. Его идеи и сегодня служат делу формирования нового качества нации, а жизненный путь является образцом любви к Родине и самоотверженного служения обществу.

Богатое наследие Хакима Абая стало духовным ориентиром не только для казахского народа, но и для всего человечества. Его мысли и заповеди никогда не утратят своей актуальности. Поэтому очень важно исследовать и популяризировать творчество Абая, постигая глубокий смысл его произведений», – говорится в поздравлении Главы государства.

Выступая на церемонии, спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в последние годы благодаря инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева наследие Абая активно продвигается как в Казахстане, так и на мировом уровне. 180-летний юбилей великого мыслителя является важнейшим духовным событием для всей страны, а масштабное празднование символизирует стремление народа к просвещению, нравственным ценностям и национальной идентичности.

– Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание всестороннему продвижению наследия Абая. Большая работа в последние годы проведена по популяризации творчества великого мыслителя. По инициативе Главы государства 10 августа был провозглашен Днем Абая. Его произведения переведены на многие языки мира. Стоит также отметить, что по поручению Президента в Алматы строится национальная школа Абая. Это уникальное учебное заведение, которое послужит формированию нового поколения казахстанской интеллигенции.

Мыслитель завещал нам концепцию «Толық адам», в настоя­щее время эта идея Абая становится важным элементом государственной политики. Она перекликается с концепцией «Адал азамат», инициированной Президентом страны. Черты прог­рессивной нации, обозначенные Главой государства на заседании Национального курултая, также согласуются с заповедями Абая. Поэтому сегодняшнее торжественное мероприятие это не просто дань уважения великому Абаю, но и важный этап осмысления его наследия, – подчеркнул спикер Сената.

Аким области Абай Берик Уали говорил о том, что юбилей впервые отмечается в формате десятидневного цикла мероприятий и сопровождается реализацией ряда значимых проектов.

– Президент Касым-Жомарт Токаев дал особое поручение – достойно отметить 180-летний юбилей великого Абая. Все понимают, что праздник Абая – это в первую очередь не повод для веселья, это время для глубоких размышлений. Юбилей должен быть не только сценическим торжеством, но и этапом реализации конкретных проектов, которые принесут пользу нации. В рамках праздника было сделано немало полезных дел. Мы поставили цель создавать объекты, которые будут служить народу и после завершения торжеств, – сказал глава региона.

Он также сообщил, что на территории комплекса «Абай – Шакарим» будет построен этнокомп­лекс «Этноауыл Жидебай» на площади 60 га, возведение которого реализуется по инициативе уроженца Абайского района Бектаса Медгатова и направлено на развитие туризма, популяризацию духовно-культурного наследия и превращение Жидебая в один из международных туристических маршрутов. Кроме того, в Жидебае и Борили установлены антенно-мачтовые сооружения и подключен Интернет. Таким образом, накануне юбилея Абайский район обеспечен стопроцентным доступом к Всемирной сети.

Почетные гости юбилея посмот­рели театрализованное историчес­кое представление «Бала Абайдан – дана Абайға» и концерт «У каждого есть тяга к стихам» с участием известных артистов Казахстана: Секена Турысбека, Досхана Жолжаксынова, Майры Ильясовой, Нурлана Онербаева, Каната и Айткуль Кудайбергеновых, Каракоз Сулейменовой, Ерлана Рыскали, Айгуль Елшибаевой, Гульмиры Сариной, Айбека Бекбосына, а также трио «Тараз» и этно-фольклорного ансамбля «Алатау серілері».

Одним из главных событий празднования стало торжественное открытие стелы «Абай елі». В церемонии приняли участие аким области Берик Уали и аксакалы Абайского района.

Стела имеет четыре основания: первое – перо, символизирующее строчку «Властитель слова, царь поэзии»; второе – щит, олицетворяющий доблесть защитников прошлого и современности; третье – домбра, душа и основа песен Абая; четвертое – белая колыбель, породившая великих людей. Венчает стелу планета с ласточкой, символизирующей тишину и стабильность.

Стела, возведенная на средства предпринимателей района, создана скульптором Нурболом Калиевым.

– Благодаря сплоченности людей мы достойно провели юбилей республиканского уровня. Делегации из других областей оказали поддержку, взяв на себя строительство различных объектов. Все это – результат прямой поддержки Главы государства

Касым-Жомарта Токаева, – отметил Берик Уали.

Новый художественный объект уже стал достопримечательнос­тью района, он расположен на возвышении, откуда открывается живописная панорама окрестнос­тей села.

Еще одно важное и зрелищное мероприятие в селе ­Карауыл – фестиваль «Жеті қазына». Название мероприятия отсылает к казахской философии «Семь сокровищ». У подножия горы Карауылтобе раскинулся аул из 184 белоснежных юрт. В каждой встречали гостей, рассказывали о традициях и показывали национальные обряды. На юбилей мыс­лителя съехались гости из дальнего и ближнего зарубежья. И если сейчас гости смогли преодолеть путь от Семея до села Карауыл за три часа, то во времена Абая на это уходило три дня. Думается, в пути наши предки наслаждались красотой бескрайней степи, играющей желто-зелеными красками, бесконечным небом и Архатскими горами.

Фестиваль объединил три направления – «Ілім, білім: Абай оқулары», «Сұлу әйел» и «Ер жігіт». Для участия в нем зарегистрировались более сотни участников со всех уголков страны.

В парке Абая прошел конкурс «Сұлу әйел», демонстрирующий красоту и грацию казахской женщины. В нем приняли участие 25 представительниц прекрасной половины человечества из разных регионов страны. Параллельно во Дворце культуры района проходил конкурс «Ілім, білім: Абай оқулары», в котором 25 участников со всей республики читали стихи и прозу выдающегося мыслителя. А участники конкурса «Ер жігіт» соревновались в национальных видах спорта.

В первый день соревнований стало известно имя победителя марафона протяженностью 180 км. Им стал 31-летний житель Уральска Баубек Ильясов. Он первым пересек финишную черту, преодолев дистанцию в 180 км за 19 часов 9 минут и 45 секунд. Баубек – уроженец Казталовского района Западно-Казахстанской области. В качестве приза он получил автомобиль JETOUR X50. Марафон стартовал 7 августа от международного аэропорта в городе Семее и завершился на исторической вершине Карауыл­тобе в Абайском районе.

У подножия этой горы ­прошли соревнования по нескольким дисциплинам национальных видов спорта. В рамках фестиваля «Жеті қазына» состоялись топ-байга на дистанцию 16 км и аламан-байга – на 25 км. В қазақ күресі определились победители в категориях «Түйе палуан» (свыше 90 кг) и «Өгіз палуан» (до 74 кг): ими стали Нурдаулет Жарылгапов (Мангистауская область) и Жигер Еркинулы (Алматинская область) соответственно. Победителям во всех десяти дисциплинах были вручены ключи от автомобилей, а призеры соревнований стали обладателями лошадей.

Десятидневный праздник в честь Абая завершился на Карауыл­тобе гала-концертом «Желсіз түнде жарық ай».

Подарки к юбилею

В честь 180-летия Абая при поддержке Главы государства ­Касым-Жомарта Токаева стартовала акция «Абайға құрмет». В областном центре началось строи­тельство первого объекта в рамках акции: Мангистауская область построит Дом дружбы в городе Семее. Новый объект будет возведен в микрорайоне Smart City Semey. Трехэтажный многофунк­циональный культурный комплекс соберет под одной крышей этнокультурные объединения и общественные организации. Здесь предусмотрены библиотека, музей прикладного искусства, фотолаборатория, художественные и реставрационные мастерские, кинозал, конференц-залы.

В церемонии закладки фундамента Дома дружбы приняли участие аким области Берик Уали, делегация из Мангистауской облас­ти во главе с акимом Нурдаулетом Килыбаем. Берик Уали отметил, что подарок от Мангистау в рамках акции «Абайға құрмет» послужит еще большему сближению и сотрудничеству регионов.

От делегации Мангистауской области выступил ветеран государственной службы, почетный гражданин Мангистауской облас­ти Даржок Сейбагытов. От имени жителей региона гостей из Мангистау поблагодарили директор областного Дома дружбы – Центра общественного согласия Надежда Шарова и председатель научной экспертной группы АНК области Абай Айрат Базенов.

В рамках акции «Абайға құр­мет» Шымкент построит в Семее творческий центр, Туркестанская область – выставочный центр, Астана – «Школу будущего», Актюбинская область – Центр боевых искусств, Павлодарская область – Центр настольного тенниса, а Восточно-Казахстанская область благоустроит набережную Иртыша.

Не осталась в стороне и Генеральная прокуратура. В качестве подарка Музею Абая преподнесена специально изготовленная скульптура поэта, а коллективу передано поздравительное письмо Генерального прокурора.

Семей встречает гостей

На острове Бейбітшілік в Семее в эти праздничные дни раскинулся этноаул. На его территории установлены юрты, возле каждой прошли театрализованные представления, отражающие казахские обычаи, традиции и национальные ценности.

Кроме культуры и быта казахского народа, в этноауле была представлена культура и других этносов. В течение всех десяти дней здесь проходили яркие концертные программы: звучали народные песни, исполнялись инструментальные произведения традиционной музыки.

Здесь также состоялся областной фестиваль ремесленников «Асыл мұра». Лучшие мастера региона представили свои изделия широкой публике.

Заядлые спортсмены приняли участие в открытых городских чемпионатах по таким национальным и современным видам спорта, как қазақ күресі, каратэ-до кекушинкай, тхэквондо, стрельба из лука, армрестлинг, шашки, тоғызқұмалақ, подтягивание, гиревой спорт и асық ату.

А в областной универсальной библиотеке состоялся международный поэтический фестиваль «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп». Он был организован при поддержке международной организации ТЮРКСОЙ и Меж­дународной академии поэзии им. Михая Эминеску. Его главная цель – познакомить мировое сообщество с духовным наследием Абая через перевод его стихов на 15 языков мира.

В мероприятии приняли участие представители Союза писателей тюркского мира, поэты и писатели из Конго, США, Мексики, Италии, Швеции, а также известные отечественные литераторы Улукбек ­Есдаулет, ­Советкали Нуржан, Серик ­Аксункарулы, Галым ­Жайлыбай, ­Ханбиби ­Есенкаракызы, ­Аккуштап ­Бактыгерева, Тыныштыкбек Абдикакимулы.

Открывая фестиваль, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ ­Султан Раев особо подчеркнул, что наследие Абая близко и дорого всему миру.

Заместитель руководителя аппарата акима области Ербол Алшынбай передал участникам приветствие главы региона Берика Уали. «Сегодняшняя духовная встреча – это слияние поэ­зии и мысли, сердца и добрых пожеланий, культуры и высоких стремлений. Искренне благодарю всех поэтов, писателей и деятелей культуры, которые продолжают популяризировать наследие Абая», – говорится в письме.

В рамках фестиваля состоялась презентация всемирной поэтической антологии «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» на казахском и английском языках, романа Иона Диаконеску «Ол құс – Мен» на казахском языке, книги Улукбека Есдаулета «Ақыннан сағат сұрама» на румынском и издания Сауытбека Абдрахманова «Алып Абай».

В стенах Университета Шакарима прошла международная научно-­практическая конференция «Адамзаттың Абайы: руханият, парасат, таным». В работе форума приняли участие абаеведы, литературоведы, философы и историки из Казахстана, Турции, Нидерландов, России, Кыргызстана и Узбекистана.

С приветственным словом на открытии конференции выступили министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, аким области Берик Уали, внучка Мухтара Ауэзова, тюрколог Зифа-Алуа Мураткызы, ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков. Свои доклады представили профессор Памуккальского университета Турции Нергиз Бирай, тюрколог из Нидерландов Роберт Эрмерс, доктора филологических наук Турсын Журтбай, Арап Еспенбетов и другие известные исследователи.

Кульминацией конференции стала презентация девяти новых книг. Среди них – трехтомное академическое издание произведений Абая, подготовленное Институтом литературы и искусства им. М. О. Ауэзова. В издательстве «Абай» к юбилею поэта вышли монография культуролога Базарбека Атыгая «Школа перевода Абая», сборник воспоминаний и новых материалов о Шакариме «Шейіт», антология «Окунувший сердце в пламя» Ахата Шакарим­улы,­ составленная Акбереном Елгезеком, Мереем Карт и Жанной Адильбеккызы, повесть «Халиолла» Аcета Медеуханулы и другие.

В рамках декады также состоялась презентация познавательной энциклопедии «Абай жолы», составленной писателем Аскаром Алтаем, и книги для детей «Абай Құнанбайұлы кім?» литературоведа Багашара Турсынбая.

В областном центре прошла республиканская интеллектуальная игра «Абай QUIZ». Цель мероприятия – повысить интерес молодежи к знаниям, популяризировать наследие Абая в современном формате, а также развивать интеллектуальные игры на казахском языке.

С открытием соревнований участников поздравил заместитель акима области Мейрлан Раханов,­ пожелавший удачи всем командам.

– «Абай QUIZ» – это уникальная платформа, способствующая расширению кругозора и национального самосознания молодого поколения, развитию интеллектуального потенциала. Абай говорил: «Человек превосходит другого лишь разумом, наукой, честью и нравственностью». Мы уверены, что проведение мероприятия такого масштаба еще раз подтверждает возможности Казахстана как интеллектуальной нации, – отметил он.

В турнире приняли участие представители Астаны, Алматы, Шымкента, а также Восточно-Казахстанской,­ Туркестанской, Акмолинской, Атырауской, Мангис­тауской, Жамбылской областей и области Абай. В общей сложности 1 080 участников, объединенных в 180 команд, соревновались за звание лучших. Этот показатель предложен в качестве национального рекорда в Книгу рекордов Казахстана.

Общий призовой фонд составил 4,7 млн тенге. Призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда Brainstorm из Астаны, второе место – команда «Алматы Микс» из Алматы, третье место досталось команде «Тұрақсыз тіркестер» из Семея. Победившая команда получила главный приз – 1 млн тенге.

В праздничные дни на территории культурно-спортивного комплекса «Арена» в Семее стартовали Дни культуры Туркестанской области. Двухдневное мероприятие организовано в знак дружбы и сотрудничества и стало своеобразным подарком южного региона к юбилею Абая. Здесь состоялась выставка изделий народных мастеров. Посетителям были представлены работы из дерева, войлока, глины, ковры ручной работы, ювелирные украшения и разнообразные сувениры. Праздничное настроение создали коллективы из Туркестанской области – этно-фольклорный ансамбль «Тұмар», танцевальный ансамбль «Фараб», группа «Сарын», а также солисты филармонии им. Ш. Калдаякова.

Также в рамках Дней культуры прошла и сельскохозяйственная ярмарка, на которой была представлена продукция Туркестанской области по ценам ниже рыночных. В Семей завезли более 540 тонн продукции – порядка 40 наименований. В их числе – 194 тонны картофеля, 81 тонна овощей, 71 тонна фруктов, 167 тонн молочной продукции, а также мед, соки, колбасы, яйца и другая переработанная продукция. Особой популярностью пользовались дыни из Мырзашоля и арбузы из Шардары.

– Сегодняшнее мероприятие организовано на высоком уровне, все продумано для удобства горожан. У многих нет дач, они не выращивают собственные овощи и фрукты, поэтому такие ярмарки действительно необходимы, – считает семейчанка Сагдат Сыз­дыкбаева.

Для обеспечения безопасности и общественного порядка во время празднования юбилея Абая задействованы 550 сотрудников полиции и более 500 волонтеров и добровольцев. В числе правоохра­нителей не только сотрудники из области Абай, но и Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей.