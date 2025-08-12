С 1 по 10 августа область Абай стала эпицентром масштабных культурных и спортивных событий, посвященных 180-летию великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева
На родине поэта
На праздничные мероприятия прибыла делегация во главе с Председателем Сената Парламента РК Мауленом Ашимбаевым. В ее составе – депутаты Сената и Мажилиса, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, народный писатель Казахстана Толен Абдик, председатель правления Союза писателей Мереке Кулкенов, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.
Почетные гости возложили цветы к памятнику Абаю в селе Карауыл.
Открывая торжество, Маулен Ашимбаев зачитал поздравительное письмо Президента РК Касым-Жомарта Токаева, в котором подчеркивается, что Абай является мыслителем мирового масштаба, а его духовное наследие остается актуальным и для будущих поколений.
«Абай – личность мирового значения, великий поэт, внесший неоценимый вклад в развитие культуры и обновление самосознания нашего народа. Будучи основоположником современной казахской литературы, он расширил горизонты нашего мировоззрения. Поэт призывал молодых людей быть образованными, трудолюбивыми и ответственными гражданами. Его идеи и сегодня служат делу формирования нового качества нации, а жизненный путь является образцом любви к Родине и самоотверженного служения обществу.