Настоящие коневоды на трудности не жалуются

Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Нынешний год проходит под знаком Лошади, вот и решили мы побывать в гостях у тех, чья жизнь связана с этими умными и благородными животными.

фото автора

Погодка в день командировки оказалась переменчивой – вьюжить начинало, да и морозец стоял, так что далеко от трасс лучше было не отъезжать. Выбрали зимовку коневода Байжана Оспанова, что в Целино­градском районе Акмолинской области, но и до нее пришлось добираться с приключениями. Машина застревала в переметах, и в ход то и дело приходилось пускать лопату.

Вот, наконец, и она – та самая зимовка. Когда-то на этом месте располагался животноводческий комплекс – с коровниками, конюшнями, домами работников. Но сейчас все опус­тело – в одном из домиков, отапливаемых печкой на угле, живут только Байжан Оспанов и его супруга.

К слову, за зиму, по словам Байжана, в печную топку уходит до семи тонн каменного топ­лива. К нашему с руководителем отдела сельского хозяйства Целиноградского райо­на Омаром Абуовым приезду печь была уже растоплена. А теплое жилье на зимовке дорогого стоит.

В доме нас ждал дастархан, заботливо накрытый хозяйкой. Тепло. Уютно. Кстати, электроэнергией себя Оспановы обеспечивают самостоятельно, используя небольшие солнечные панели. Каждой из них хватает на три часа освещения дома и работы телевизора. Хозяева утверждают: им этого достаточно.

Что касается лошадей, то табунщик отвечает за один косяк гривастых, в котором их десятка два голов. Однако численность животных может быть и больше: все зависит от состоятельности косячного жеребца. И здесь дело не в его репродуктивных возможностях, а в способности вывести табун в буранные дни к зимовке или к месту, где можно переждать непогоду.

Лошади у Байжана Оспанова весь год находятся на вольных выпасах. Зимой они самостоя­тельно добывают себе корм, разбивая копытами снежную корку, летом же их перегоняют на сезонные пастбища.

– Сейчас я дважды в день – утром и вечером – отправляюсь в степь к месту нахождения табуна, чтобы проверить, все ли с ним в порядке, – рассказывает собеседник. – За годы, что работаю здесь, изучил окрестности очень хорошо, поэтому нахожу своих лошадей всегда, как бы далеко они ни ушли. Вокруг нас находятся земли разных фермерских хозяйств. Но кони – животные столь умные, что не нарушают границ, хотя они и не обозначены.

В апреле в табуне появляются на свет жеребята. Причем жеребятся кобылы в степи – под открытым небом. Через день-два потомство с наивными мордашками уже носится вокруг своих мам. Такая вот выносливая и неприхотливая порода казахской лошади джабе, которая и составляет табун коневода.

Рассказал Байжан Оспанов и о своем жизненном пути. Родился и вырос он в теплом Туркестанском регионе. С молодости трудился в сельском хозяйстве, был связан с техникой: водил автомашины, тракторы, жал хлеб на комбайне. В нулевые годы в селе, где он жил с семьей, с работой стало совсем трудно. Тут-то и предложили ему поработать на ферме в Костанайской облас­ти. Переехал туда и отработал полтора года. Затем – новый переезд, в район, близкий к Астане. Здесь он трудится на протяжении уже 18 лет.

Супруги Оспановы вырастили пятерых детей: четырех сыновей и одну дочь. Сейчас дети проживают в городе, обзавелись семьями. Три с лишним года назад Байжан вышел на пенсию, но оставлять труд коневода не стал. Здесь, на ферме, у него есть свои лошади, крупный рогатый скот, за которыми он ухаживает наравне с хозяйским скотом. Летом доят кобылиц, коров. Отвозят кумыс и молоко на столичный базар. По словам собеседника, выручка от этой продукции, помимо пенсии, и составляет его основной доход.

Что касается оплаты за работу в хозяйстве, то она нерегулярна, но табунщик Оспанов ее особо и не требует. Говорит: хватает того, что зарабатывает своими силами.

Несмотря на большую занятость по хозяйству, коневод все же покидает иногда зимовку, чтобы поприсутствовать на тоях или других мероприятиях с родственниками, встретиться с однополчанами (срочную службу он проходил в бывшей ГДР).

Часто супругов навещают дети и внуки. В общем, на судьбу наш герой не жалуется. Для него, неизбалованного роскошью, важны в жизни очень прос­тые и понятные вещи – честный труд, благополучие родных и мирное небо над Родиной.

#коневодство #Байжан Оспанов #коневод

