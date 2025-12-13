Настрой – позитивный

Общество
0
Лев Бленкген

Заседание совета по молодежной политике при Президенте РК под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось в Астане.

фото с сайта akorda.kz

В ходе заседания был представлен проект ежегодного Национального доклада «Молодежь Казахстана – 2025», подготовленный Научно-исследовательским центром «Молодежь». В докладе систематизирован комплекс ключевых молодежных трендов как за текущий год, так и в динамике по годам. Данные, отраженные в документе, являются основой для выстраивания акцентов, выработки решений в сфере молодежной политики и государственной политики в целом.

В докладе «Молодежь Казахстана – 2025» отражены как актуальные вопросы молодежной политики, так и позитивная динамика по различным направлениям. Так, согласно информации из доклада, уровень удовлетворенности школьным образованием достигает 86%. За последние пять лет фиксируется рост численности студентов учреждений техпрофобразования – в 1,5 раза, численности докторантов – в 1,6 раза.

Из представленных данных также следует, что в стране формируется устойчивый позитивный тренд роста гражданской активности молодежи, в первую очередь волонтерства: более 41% молодых граждан указывают его как предпочтительный формат включенности в жизнь общества.

В целом, по данным социо­логического исследования, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК, молодежь является самой оптимистично настроенной социальной группой. 85,5% молодых людей поддерживают проводимые в стране реформы и считают, что Казахстан развивается в правильном направлении.

В ходе заседания Государственный советник также подвел итоги деятельности совета за 2025 год. Ерлан Карин особо отметил проекты, реализованные в рамках инициатив Главы государства «Заң мен тәртіп» и «Еңбек адамы».

Членами совета в свою очередь были даны важные и весомые рекомендации к Комплексному плану по противодействию наркомании и наркобизнесу на 2026–2028 годы. Кроме того, ими был инициирован и реа­лизуется ряд проектов, направленных на повышение престижа рабочих профессий среди молодежи и увеличение трудовой занятости. Члены совета поделились своим видением дальнейших направлений работы в сфере молодежной политики.

По итогам заседания Государственный советник выразил уверенность, что совет по молодежной политике при Президенте и в дальнейшем будет генерировать новую повестку и актуализировать важнейшие направления работы в сфере молодежной политики.

#заседание #Ерлан Карин #молодежная политика

В Алматы подросток писал надписи с угрозами школе

