Наталья Жумадильдаева назначена первым вице-министром просвещения РК

Постановлением правительства РК Жумадильдаева Наталья Васильевна назначена первым вице-министром просвещения. Об этом сообщила пресс-служба главы Кабмина, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы правительства РК

Наталья Жумадильдаева родилась в 1965 году в Темиртау. Окончила в 1991 году Мордовский Ордена дружбы народов госуниверситет им. Н.П.Огарева.

Трудовую деятельность начала в 1987 году с должности делопроизводителя отдела образования Кызылорды.

С 1987 по 2013 гг. работала учителем, заместителем директора, директором в ряде школ городов Кызылорды и Алматы.

С 2013 по 2016 гг. — методист, заместитель руководителя городского отдела образования, директор Дома юношей и школьников Кызылорды.

С 2016 по 2021 гг. — депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва.

В 2021-2022 гг. — советник председателя правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

В 2022 г. — заместитель директора по образовательным программам и международному сотрудничеству Центра педагогического мастерства.

С 2022 по 2023 гг. — и.о. директора, директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК.