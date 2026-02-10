Создание города Алатау должно стать опорным проектом нового инвестиционного цикла. Это означает внедрение передовых инновационных решений, использование искусственного интеллекта и цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности на принципах Smart City, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Там должны быть созданы беспрецедентные условия для привлечения капитала, установлен прогрессивный регуляторный режим, позволяющий апробировать новые, смелые решения. По поручению Президента, для решения этого важного вопроса разработан и внесен в Парламент проект Конституционного закона.

«Но мне доложили, что Национальный банк и Агентство по финансовому мониторингу опять «накидали» возражения, которые в принципе не позволяют принять Конституционный закон, хотя на совещании под моим председательством этого не было.

Если у вас имеются опасения или возражения, которые, на мой взгляд, плод отвлеченных от реальной жизни иллюзий, дайте мне соответствующую бумагу, я наложу резолюцию. Мне не привыкать брать на себя ответственность, а вы продолжайте витийствовать на конференциях. Сейчас такое время: дело нужно делать, а не дрожать от страха: нам бы день пережить, да ночь простоять.