Создание города Алатау должно стать опорным проектом нового инвестиционного цикла. Это означает внедрение передовых инновационных решений, использование искусственного интеллекта и цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности на принципах Smart City, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Там должны быть созданы беспрецедентные условия для привлечения капитала, установлен прогрессивный регуляторный режим, позволяющий апробировать новые, смелые решения. По поручению Президента, для решения этого важного вопроса разработан и внесен в Парламент проект Конституционного закона.
«Но мне доложили, что Национальный банк и Агентство по финансовому мониторингу опять «накидали» возражения, которые в принципе не позволяют принять Конституционный закон, хотя на совещании под моим председательством этого не было.
Если у вас имеются опасения или возражения, которые, на мой взгляд, плод отвлеченных от реальной жизни иллюзий, дайте мне соответствующую бумагу, я наложу резолюцию. Мне не привыкать брать на себя ответственность, а вы продолжайте витийствовать на конференциях. Сейчас такое время: дело нужно делать, а не дрожать от страха: нам бы день пережить, да ночь простоять.
Правительству необходимо обеспечить качественное развитие этого уникального для нашей страны проекта без лишней бюрократии и проволочек», - подчеркнул Президент.