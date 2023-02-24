Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 16,75%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/– 1 п.п., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Решение основывалось на обновленных прогнозах Национального банка, анализе данных, а также оценке баланса рисков инфляции.

«Сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие.

Внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических и производственных цепочек, стимулирующей фискальной политикой, а также все еще высокими инфляционными ожиданиями. Совокупный баланс факторов обосновывает необходимость поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе», – обосновал решение Нацбанк.

В январе 2023 года годовая инфляция продолжила рост, составив 20,7%. Главным драйвером остается рост цен на продукты питания.

«При этом месячная инфляция продолжила замедляться четвертый месяц подряд до 1,1% (с 1,8% в сентябре 2022 года), но все еще превышает среднеисторическое значение. Аналогично месячной инфляции показатели базовой инфляции также замедляются, но формируются на высоких уровнях.

Инфляционные ожидания снизились после достижения пика в декабре 2022 года, что согласуется с предпосылками предыдущего прогноза. Тем не менее инфляционные ожидания все еще высоки, и явный тренд на их снижение пока не сформирован, что создает препятствие к быстрому замедлению инфляции», – обозначили в главном банке страны.

Глобальная же инфляция начала замедляться, на это повлияло снижение цен на энергоресурсы и некоторое улучшение ситуации с цепочками поставок. В то же время риски ускорения инфляции в мире на фоне напряженного рынка труда, сильного потребительского спроса и открытия Китая после пандемии остаются повышенными. По прогнозам, глобальная инфляция постепенно замедлится в течение прогнозного периода, что будет сопровождаться проведением жесткой монетарной политики центральных банков, а также более слабым ростом мировой экономики. На фоне прогнозируемого снижения инфляции в странах-торговых партнерах давление на потребительские цены в Казахстане будет ослабевать, добавили в НБ.

«С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов прогноз инфляции был пересмотрен в сторону небольшого снижения. При этом в 2023 году диапазон прогноза расширен в связи с неопределенностью относительно фискального стимулирования в Казахстане и динамики инфляции в России.

В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 9-12%, в 2024 году – 6-8%, в 2025 году – 4-6%. Из-за эффекта базы пик годовой инфляции ожидается в I квартале 2023 года. Улучшение прогнозов инфляции связано с прогнозируемым снижением индекса ФАО на зерновые, хорошим урожаем в Казахстане, укреплением реального обменного курса тенге, а также умеренным влиянием миграционного шока на услуги», – озвучили прогнозы в Нацбанке.

Прогнозы по росту экономики Казахстана улучшены. Так, в 2023-2025 годах рост ВВП ожидается на уровне 3,5-4,5%.

«Прогноз пересмотрен в связи с более позитивными ожиданиями по добыче и экспорту нефти, при постепенном восстановлении экономик стран-торговых партнеров. Прогнозируется устойчивый рост внутреннего спроса в условиях стимулирующих государственных расходов и благоприятных цен на нефть. Тем временем положительная динамика импорта на фоне фискального стимулирования, а также сдерживающая реальная ставка будут отчасти нивелировать рост внутреннего спроса. Риском прогноза ВВП являются возможные проблемы доступа казахстанского экспорта к международным рынкам.

Проинфляционные факторы внутри страны могут усилиться. Сохраняются риски ускорения роста цен на продовольственные товары ввиду шока предложения на рынке плодоовощной продукции. Назревшие реформы тарифов на регулируемые услуги ЖКХ и цен на ГСМ могут вызвать эффект ускорения роста цен на широкий спектр товаров и услуг. Дополнительные проинфляционные риски со стороны внешнего мира связаны с потенциальным ускорением месячных показателей инфляции в РФ на фоне роста расходов государственного бюджета, ослабления рубля и санкций. Данные факторы не учтены в предпосылках базового сценария. В будущем их реализация может повлечь за собой изменения в прогнозах

В этих условиях сохранение базовой ставки в первой половине 2023 года на текущих значениях будет способствовать стабилизации инфляции и постепенному ее снижению в среднесрочной перспективе», – пояснили в НБ.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике по базовой ставке будет объявлено 7 апреля 2023 года в 12:00 по времени Астаны.