Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел встречу с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом в рамках его первого официального визита в нашу страну. Главными темами переговоров стали воп­росы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отдельное внимание было уделено предстоящему визиту Премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в Казахстан и его участию в Международном форуме Астана. Наряду с этим стороны подробно обсудили практическую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Мурата Нуртлеу в Загреб в ноябре 2024 года.

– Хорватия является одним из ключевых партнеров Казахстана на Балканах и в Европейском союзе. Экономическое сотрудничество выступает приоритетом и важнейшим двигателем наших отношений, – заявил глава МИД Казахстана.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, переговоры в Астане станут отправной точкой для активизации политического диалога, направленного на укрепление экономических связей между Казахстаном и Хорватией. Он отметил, что встреча свидетельствует о возрастающей динамике в развитии традиционно дружественных двусторонних отношений. В культурно-гуманитарном плане руководители внешнеполитичес­ких ведомств достигли договоренности о взаимном предоставлении стипендий для студентов обеих стран.

В свою очередь Гордан Грлич-Радман заявил о твердом намерении Правительства Хорватии укреплять многоплановое взаимодействие с Казахстаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес. В качестве приоритетных направлений выделены энергетика, транспорт и логистика, фармацевтика, туризм и сельское хозяйство. По итогам переговоров стороны договорились о дальнейших совместных усилиях по укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В рамках первого официального визита главы МИД Хорватии в нашу страну в Астане прошли также заседание двустороннего Делового совета и бизнес-форум «Казахстан – Хорватия», участие в котором приняли представители порядка 70 компаний обоих государств, работаю­щих в самых разных сферах. Мероприя­тие стало площадкой для обсуждения перспектив двустороннего сотрудни­чества в таких областях, как энергетика, строительство, информационные технологии, туризм и сельское хозяйство.

Открывая прошедшее в стенах МИД мероприятие, Мурат Нуртлеу отметил, что под руководством Президента

Касым-Жомарта Токаева Казахстан реализует комплексные реформы в целях диверсификации экономики, продвижения инноваций, развития технологий, привлечения инвестиций в стратегически важные сферы. Наша страна создает привлекательный инвестиционный климат, выстраивая сильную систему защиты прав инвесторов, обеспечивая комплексную поддержку и сопровождение инвестпроектов.

– Евросоюз остается для Казахстана ведущим торговым партнером. Наш товарооборот превысил 50 миллиардов долларов, а общий объем инвес­тиций, который был привлечен из стран ЕС, превышает 200 миллиардов. В этом контексте мы высоко оцениваем конструктивную роль и ценный вклад Загреба в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Евросоюзом. В прошлом году объем нашей взаимной торговли составил 282 миллио­на долларов, что позволило Хорватии войти в чис­ло 15 крупнейших торговых партнеров Казахстана среди стран ЕС, – подчеркнул казахстанский министр.

Глава МИД РК призвал хорватских инвесторов изучить имеющиеся возможности для сотрудничества и выразил надежду на расширение долгосрочных экономических связей и партнерств.

– Мы здесь для того, чтобы начать новую главу сотрудничества, – отметил со своей стороны глава МИД Хорватии. – Наша страна рассматривает Казахстан в качестве ключевого партнера в Цент­ральной Азии в контексте как политических, так и экономических контактов. Искренне надеемся на то, что деловые связи, которые будут установлены на бизнес-форуме в Астане, будут плодо­творными и позитивно скажутся на дальнейших отношениях двух государств.

В ходе бизнес-форума предприниматели Казахстана и Хорватии подтвердили заинтересованность в расширении торгово-экономических связей, а также в реализации совместных проектов, направленных на развитие устойчивого партнерства.