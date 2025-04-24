Нацелены на укрепление взаимодействия

Статьи
0
Ануар Калмыков

Экономическое сотрудничество определено приоритетом и важнейшим двигателем двусторонних отношений

фото с сайта МИД РК

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел встречу с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом в рамках его первого официального визита в нашу страну. Главными темами переговоров стали воп­росы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отдельное внимание было уделено предстоящему визиту Премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича в Казахстан и его участию в Международном форуме Астана. Наряду с этим стороны подробно обсудили практическую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Мурата Нуртлеу в Загреб в ноябре 2024 года.

– Хорватия является одним из ключевых партнеров Казахстана на Балканах и в Европейском союзе. Экономическое сотрудничество выступает приоритетом и важнейшим двигателем наших отношений, – заявил глава МИД Казахстана.

Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, переговоры в Астане станут отправной точкой для активизации политического диалога, направленного на укрепление экономических связей между Казахстаном и Хорватией. Он отметил, что встреча свидетельствует о возрастающей динамике в развитии традиционно дружественных двусторонних отношений. В культурно-гуманитарном плане руководители внешнеполитичес­ких ведомств достигли договоренности о взаимном предоставлении стипендий для студентов обеих стран.

В свою очередь Гордан Грлич-Радман заявил о твердом намерении Правительства Хорватии укреплять многоплановое взаимодействие с Казахстаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес. В качестве приоритетных направлений выделены энергетика, транспорт и логистика, фармацевтика, туризм и сельское хозяйство. По итогам переговоров стороны договорились о дальнейших совместных усилиях по укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В рамках первого официального визита главы МИД Хорватии в нашу страну в Астане прошли также заседание двустороннего Делового совета и бизнес-форум «Казахстан – Хорватия», участие в котором приняли представители порядка 70 компаний обоих государств, работаю­щих в самых разных сферах. Мероприя­тие стало площадкой для обсуждения перспектив двустороннего сотрудни­чества в таких областях, как энергетика, строительство, информационные технологии, туризм и сельское хозяйство.

Открывая прошедшее в стенах МИД мероприятие, Мурат Нуртлеу отметил, что под руководством Президента
Касым-Жомарта Токаева Казахстан реализует комплексные реформы в целях диверсификации экономики, продвижения инноваций, развития технологий, привлечения инвестиций в стратегически важные сферы. Наша страна создает привлекательный инвестиционный климат, выстраивая сильную систему защиты прав инвесторов, обеспечивая комплексную поддержку и сопровождение инвестпроектов.

– Евросоюз остается для Казахстана ведущим торговым партнером. Наш товарооборот превысил 50 миллиардов долларов, а общий объем инвес­тиций, который был привлечен из стран ЕС, превышает 200 миллиардов. В этом контексте мы высоко оцениваем конструктивную роль и ценный вклад Загреба в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Евросоюзом. В прошлом году объем нашей взаимной торговли составил 282 миллио­на долларов, что позволило Хорватии войти в чис­ло 15 крупнейших торговых партнеров Казахстана среди стран ЕС, – подчеркнул казахстанский министр.

Глава МИД РК призвал хорватских инвесторов изучить имеющиеся возможности для сотрудничества и выразил надежду на расширение долгосрочных экономических связей и партнерств.

– Мы здесь для того, чтобы начать новую главу сотрудничества, – отметил со своей стороны глава МИД Хорватии. – Наша страна рассматривает Казахстан в качестве ключевого партнера в Цент­ральной Азии в контексте как политических, так и экономических контактов. Искренне надеемся на то, что деловые связи, которые будут установлены на бизнес-форуме в Астане, будут плодо­творными и позитивно скажутся на дальнейших отношениях двух государств.

В ходе бизнес-форума предприниматели Казахстана и Хорватии подтвердили заинтересованность в расширении торгово-экономических связей, а также в реализации совместных проектов, направленных на развитие устойчивого партнерства.

#сотрудничество #МИД #Мурат Нуртлеу #Хорватия

Популярное

Все
Трудовая миграция: стоит ли овчинка выделки?
Центр образовательных инноваций
Буйство красок, цветов и чувств
Отважный герой-пограничник
Это сладкое слово «скидка»
Дроппера заставили вернуть деньги потерпевшей
Преобразилась набережная Капшагая
Где лечиться, если нет врачей?
На маршруте – «Литературный автобус»
Наши конники победили на чемпионате Азии по аударыспақ
Растет число жалоб потребителей
С заботой о здоровье ветеранов
Увидели на сцене, чтобы задуматься в жизни
По закону – положено, фактически – недоступно
Защищать права, создавая условия
Осуждены два сотрудника горбольницы
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Как убивали Шерзата Болата
Вековой юбилей отметила фронтовичка из Караганды
По-прежнему бодр духом ветеран
Крупный металлургический завод начали строить в Жамбылской области
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
Казахстанско-китайский международный промышленный город строят в области Жетысу
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Самородок казахской степи
В Жамбылской области дан старт строительству завода по глубокой переработке кукурузы
Синергия спорта и культуры
Год перемен для Баянаула
Назначен новый посол Казахстана в Украине
Инвестпроекты по развитию дорог рассмотрели в Правительстве РК
Плотину озера Иссык восстановит новый инвестор
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

С заботой о здоровье ветеранов
Новые точки роста и возможности
Важно повышать электоральную культуру
Шухрат Ибрагимов, главный исполнительный директор ERG, пред…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]