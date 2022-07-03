Национальный день домбры отмечает Казахстан

В Казахстане отмечают Национальный день домбры. Этот праздник был учреждён в 2018 году Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Kazpravda.kz.

13 июня 2018 года был обнародован указ Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об учреждении Национального дня домбры в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности. Было решено отмечать этот праздник каждый год в первое воскресенье июля.

Обычно в этот день в разных регионах страны проходят массовые праздничные мероприятия. На первом концерте на площади у монумента Қазақ Елі (в 2018 году) больше двух тысяч человек одновременно исполняли знаменитые кюи. На праздник в столицу домбристы приехали из разных уголков республики.

В прошлом году, в канун Дня домбры, в столице по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открыли памятник народному композитору, выдающейся казахской домбристке-кюйши Дине Нурпеисовой.

Как отмечал Елбасы Нурсултан Назарбаев, испокон веков этот музыкальный инструмент был и остаётся символом богатой духовной истории и традиций казахского народа.

"У каждого народа, у каждой нации есть любимые инструменты. Мы это хорошо знаем. И таким древним на всю Великую степь, объединяющим все тюркоязычные и не только народы, инструментом является наша домбра. Она с незапамятных времен сопровождает нас в моменты радости, триумфа и побед. Через звуки струн и мелодий кюев из поколения в поколение передаются наши культурные ценности, традиции, героические сказания. Символично, что Национальный день домбры получил свое рождение в столице – в сердце независимого Казахстана", – говорил Нурсултан Назарбаев.

Отметим, в рамках программы "Рухани жаңғыру" домбра стала символом популяризации национальной культуры в мире. В 2014 году по решению ЮНЕСКО этот древний музыкальный инструмент и искусство исполнения традиционного казахского домбрового кюя были внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

В 2019 году в ходе выступления на торжественном мероприятии, состоявшемся по случаю Национального дня домбры, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что поддерживает инициативу о введении в школах уроков обучения игры на домбре.

Сакральное для казахского народа значение домбры как нельзя точно выразил в своем стихотворении известный казахский поэт Кадыр Мырза Али, говоря: "Нағыз қазақ - қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра". Именно ей, своей двухструнной спутнице, доверял свои мечты кочевник, именно домбра была выразителем его дум и чаяний, хранительницей лучших народных музыкальных традиций, связующим началом эпох и поколений, голосом Великой степи, по сей день провозглашающим одну непреложную истину: у души казаха – две струны.