Культура
Национальный день домбры отмечает Казахстан

В Казахстане отмечают Национальный день домбры. Этот праздник был учреждён в 2018 году Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Kazpravda.kz.

13 июня 2018 года был обнародован указ Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об учреждении Национального дня домбры в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности. Было решено отмечать этот праздник каждый год в первое воскресенье июля.

Обычно в этот день в разных регионах страны проходят массовые праздничные мероприятия. На первом концерте на площади у монумента Қазақ Елі (в 2018 году) больше двух тысяч человек одновременно исполняли знаменитые кюи. На праздник в столицу домбристы приехали из разных уголков республики.

В прошлом году, в канун Дня домбры, в столице по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открыли памятник народному композитору, выдающейся казахской домбристке-кюйши Дине Нурпеисовой.

Как отмечал Елбасы Нурсултан Назарбаев, испокон веков этот музыкальный инструмент был и остаётся символом богатой духовной истории и традиций казахского народа.

"У каждого народа, у каждой нации есть любимые инструменты. Мы это хорошо знаем. И таким древним на всю Великую степь, объединяющим все тюркоязычные и не только народы, инструментом является наша домбра. Она с незапамятных времен сопровождает нас в моменты радости, триумфа и побед. Через звуки струн и мелодий кюев из поколения в поколение передаются наши культурные ценности, традиции, героические сказания. Символично, что Национальный день домбры получил свое рождение в столице – в сердце независимого Казахстана", – говорил Нурсултан Назарбаев.

Отметим, в рамках программы "Рухани жаңғыру" домбра стала символом популяризации национальной культуры в мире. В 2014 году по решению ЮНЕСКО этот древний музыкальный инструмент и искусство исполнения традиционного казахского домбрового кюя были внесены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

В 2019 году в ходе выступления на торжественном мероприятии, состоявшемся по случаю Национального дня домбры, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что поддерживает инициативу о введении в школах уроков обучения игры на домбре.

Сакральное для казахского народа значение домбры как нельзя точно выразил в своем стихотворении известный казахский поэт Кадыр Мырза Али, говоря: "Нағыз қазақ - қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра". Именно ей, своей двухструнной спутнице, доверял свои мечты кочевник, именно домбра была выразителем его дум и чаяний, хранительницей лучших народных музыкальных традиций, связующим началом эпох и поколений, голосом Великой степи, по сей день провозглашающим одну непреложную истину: у души казаха – две струны.

Популярное

Все
Национальный день домбры отмечает Казахстан
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
В мире наступает эра глобального дефицита?
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Общество , Культура , Музыка
Благотворительный мастер-класс по игре на домбре для детей …
Общество , Культура
Работникам организаций культуры на 100% повысят зарплату к …
Культура
Играть на домбре современные хиты и классику научился казах…
Культура , Видеогалерея
Димаш Кудайберген объявил о своем сольном концерте в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]