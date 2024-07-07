Национальный день домбры отмечается в Казахстане

Этот праздник объединяет общество вокруг идеи сохранения и передачи будущим поколениям нашего многогранного культурного наследия, передает Kazpravda.kz

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Сегодня мы отмечаем один из самых значимых праздников в нашей культуре - Национальный день домбры. Домбра - это не просто музыкальный инструмент, это священный символ казахского народа, который отражает нашу историю, душу и бытие нации.

Недавно глава государства в своем выступлении в День работников средств массовой информации отметил, что домбра – душа казахского народа, зеркало бытия нации. «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра».

«Если мы хотим сохранить национальную идентичность, следует чтить этот священный музыкальный инструмент. Домбра – свидетель событий нашей истории, имеющей глубокие корни. Этот праздник важен для развития искусства и укрепления нашего единства. Считаю своим долгом поддерживать инициативы, направленные на продвижение национальных ценностей. Ярким свидетельством этого должен быть День домбры», - сказал президент.

Пусть звуки домбры продолжают вдохновлять и объединять наш народ, напоминая нам о наших корнях и великой истории. Поздравляем всех с этим прекрасным праздником!