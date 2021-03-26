Нацплан развития страны до 2025 года. Что нужно знать о документе?

Указом Главы Государства Касым-Жомарта Токаева в феврале текущего года утвержден Национальный план развития Казахстана до 2025 года. Как сообщает основной разработчик документа - Министерство национальной экономики, Нацплан предусматривает нивелирование последствий коронакризиса и обеспечение качественного и действенного экономического роста, передает Kazpravda.kz.
Национальный план развития страны до 2025 года разработан в реализацию долгосрочной Стратегии развития Казахстана до 2050 года. Его разработали вместо утратившего свою актуальность из-за последствий пандемии - Стратегического плана развития до 2025 года.
Глобальная экономика переходит на новый мировой торговой порядок, усиливается роль цифровизации и «зеленых технологий», наблюдается
ужесточение конкуренции за привлечение качественных инвестиций и переход на «экономику знаний». Национальный план учитывает все эти тренды и закладывает основу для кардинальных институциональных и отраслевых реформ.
По своей сути Нацплан осуществлет перезапуск пакета системных реформ, и перенастраивает основные государственные политики, которые в последствии позволят заложить основу для проведения реформ по 3 ключевым направлениям - благополучие граждан, качество институтов и сильная экономика
. Эти три направления включают в себя 10 конкретных задач, так называемых 10 общенациональных приоритетов, на реализацию которых Нацплан ориентирован.
По направлению «благополучие граждан»
предусмотрены такие приоритеты как справедливая социальная политика, доступная и эффективная система здравоохранения, качественное образование.
Справедливая социальная политика направлена на развитие продуктивной занятости населения и обеспечение социального благополучия. При этом вся сфера социального обеспечения будет регулироваться новым Социальным Кодексом страны.
Следующий приоритет – это доступная и эффективная система здравоохранения.
Здесь весь фокус будет направлен на обеспечение отечественного здравоохранения квалифицированными кадрами, современным оборудованием, методами диагностики и лечения. Во всех регионах будут построены 20 современных медицинских центров, 12 инфекционных больниц и 2 научно-инновационных многопрофильных клиники в городах Нур-Султан и Алматы. Это обеспечит существенный задел для развития инфраструктуры здравоохранения на долгосрочный период. Заработная плата врачей к 2025 году вырастет в 2,5 раза. Сельские лечебные учреждения будут полностью оснащены современным оборудованием.
Что касается развития качественного образования, то здесь по информации МНЭ - главная задача обеспечить равный доступ к образованию через цифровизацию, ликвидацию аварийных и трехменных школ, а также инклюзивность.
Для полной ликвидации аварийных и трехсменных школ будет построено 800 школ.
Дети от 3 до 6 лет будут полностью охвачены дошкольным воспитанием и обучением.
Во всех организациях образования будут созданы условия для инклюзивного образования. К 2024 году на поэтапной основе в 2 раза будет повышена заработная плата педагогов.
Второе направление - качество институтов
также имеет несколько приоритетов - справедливое и эффективное государство, формирование новой модели государственного управления, культивирование ценностей патриотизма и укрепление национальной безопасности.
Справедливое и эффективное государство будет достигаться через повышение доверия к судебной системе, формирование сервисной модели правоохранительных органов, защиту интересов граждан и бизнеса, совершенствование законодательства и правоприменения, превенции коррупции.
Переход на новую модель государственного управления направлен на улучшение взаимодействия граждан с государством, повышение эффективности государственного планирования, оптимизации государственного аппарата, проактивный и цифровой формат оказания госуслуг.
По приоритету культивирования ценностей патриотизма важным условием является сохранение национальной идентичности, ответственное отношение к окружающему миру, активное участие в общественной жизни.
Политика государства в области национальной безопасности будет направлена на защиту прав человека, ценностей казахстанского общества.
Третье направление документа - сильная экономика
подразумевает диверсифицированную и инновационную экономику, развитие экономической и торговой дипломатии и сбалансированное территориальное развитие.
Для стимулирования предпринимательской деятельности будут реализованы меры по расширению возможностей для роста МСБ, обеспечению здоровой конкурентной среды, снижению доли государства в конкурентных отраслях. Будут пересмотрены подходы по развитию производства высокой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности.
Основным результатом работы по индустриализации станет увеличение объёма продукции обрабатывающей промышленности в 1,5 раза.
В АПК основным приоритетом станет формирование 7 масштабных и комплексных экосистем вокруг крупных инвестпроектов. Объём валовой продукции сельского хозяйства увеличится в 1,3 раза.
Будет реализован потенциал Казахстана как важнейшего элемента формирования продовольственной безопасности не только в регионе, но и в мире. 99% населения страны будут иметь доступ к качественному Интернету. Все областные центры и города республиканского значения будут охвачены высокоскоростным Интернетом 5G. Также предусматривается трансферт и адаптация «зелёных технологий», а также развитие отечественной научно-технологической и инновационной базы.
Проактивные меры по развитию туризма позволят нарастить долю отрасли экономики до 8% от ВВП и расширить присутствие Казахстана на глобальном рынке услуг.
Во внешнеэкономической политике важнейшим приоритетом Правительства остается проактивное и таргетированное привлечение инвестиций, а также продвижение казахстанского экспорта.
Планируется выстроить действенную «сквозную» систему привлечения инвестиций, включающую цепочки от казахстанских посольств и представительств за рубежом до работы с инвесторами уже непосредственно в конкретных регионах. Для этого будет полностью перезагружена вся институциональная система по привлечению и сопровождению инвесторов, реализации инвестиционных проектов.
В результате уже к 2025 году планируется довести объем прямых иностранных инвестиций до 30 млрд. долл. Это позволит обеспечить уровень инвестиций в основной капитал на уровне 30% к 2025 году, что сопоставимо с наиболее динамично растущими экономиками мира.
Развитие экономической и торговой дипломатии подразумевает расширение торгово-экономического сотрудничества, продвижение и защиту национальных интересов через активное участие в международных интеграционных объединениях, а также создание благоприятных условий для продвижения казахстанской продукции.
Важнейшим приоритетом работы станет обеспечение сбалансированного территориального развития страны и снижение существующих системных диспропорции между регионами страны.
Новые подходы к развитию регионов будут направлены на раскрытие потенциала и укрепление конкурентоспособности их социально-экономических систем. Более 3 500 сел будут модернизированы в соответствии с новыми региональными стандартами. Все жители страны получат доступ к услугам водоснабжения. Комплексное развитие инфраструктуры обеспечит повышение качества жизни и активизацию деловой активности во всех регионах страны.
Практическая реализация каждого из общенациональных приоритетов Национального плана будет мониториться и оцениваться через Карту стратегических показателей до 2025 года. Данная Карта включает в себя перечень из 41 показателя по трем направлениям, структурированных по отраслям, регионам, с закреплением ответственных ведомств.
В Карте стратегических показателей по каждому показателю определен конкретный государственный орган. К примеру, за направление «Благополучие граждан» основными ответственными являются министерства труда и социальной защиты населения, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения, образования и науки, а также местные исполнительные органы.
За направление «Качество институтов» основными ответственными являются министерства юстиции, информации и общественного развития, национальной экономики, финансов, внутренних дел, а также Агентство по противодействию коррупции и местные исполнительные органы.
За третье направление «Сильная экономика» основными ответственными являются министерства национальной экономики, иностранных дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития, энергетики, торговли и интеграции, экологии, геологии и природных ресурсов, а также Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и местные исполнительные органы.
Результатом практической реализации Национального плана развития страны станет выход на целевую траекторию роста на уровне более 5% к 2025 году.