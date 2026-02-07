На пятом заседании Национального курултая Президент поручил Правительству разработать нацпроект по развитию угольной генерации. Ставка делается на угольную отрасль как топливную базу энергосистемы при условии внедрения чистых технологий и повышения их экологической эффективности. Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) подготовила пакет предложений к нацпроекту, создаваемому Министерством энергетики. О задачах и приоритетах документа редакция «Казахстанской правды» попросила рассказать исполнительного директора АГМП Николая РАДОСТОВЦА.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Глава государства подчеркнул значимую роль угля, который «надо полностью использовать с применением новейших технологий для полной нейтра­лизации вредного воздействия на окружающую среду». Николай Владимирович,­ почему, на Ваш взгляд, развитию угольной генерации придается статус национального проекта?

– Мы разделяем обеспокоенность Президента вопросом энергетической самодостаточности республики и считаем инициативу Главы государства по реализации нацпроекта своевременной и стратегически значимой. Строительство атомной станции займет несколько лет, тогда как дефицит электроэнергии ощущается уже сегодня. Возникает вопрос: как быстро нарастить генерацию, если газа не хватает? Конечно, за счет угля. Но угля современного: технологичного, эффективного, отвечающего экологическим нормам.

Самое главное – наша республика богата углем, который зачастую лежит на поверх­ности. Казахстан входит в десятку стран-лидеров­ по его запасам, составляющим около 33,6 миллиарда тонн. К примеру, за 2025-й в стране было добыто 120,5 миллиона тонн каменного топлива, что на 6,7 процента больше в сравнении с предыдущим годом. Не использовать такое конкурентное преимущество было бы экономически не оправдано.

Как неоднократно подчеркивал в своих выступлениях Президент, уголь – стратегический актив Казахстана, который должен оставаться основой надежности энергосистемы. Мы полностью поддерживаем позицию Главы государства о необходимости рационального и технологичного подхода к его использованию. Ключевая задача сегодня – обновить и модернизировать угольную генерацию, сделать ее более эффективной и экологически безопасной.

Поэтому при строительстве новых и модернизации действующих угольных станций прио­ритетом должно стать внедрение технологий «чистого угля», современных систем очистки и фильтрации, обеспечивающих минимизацию воздействия на окружающую среду.

– Сохранит ли угольная отрасль свои позиции в период, когда зеленая энергетика набирает обороты?

– Следует рассматривать зеленую и угольную энергетику не как конкурирую­щие направления, а как взаимодополняю­щие. Опыт развитых стран показывает, что без стабильной базовой генерации – угольной, газовой или атомной – энергосистемы становятся уязвимыми.

Не будем сбрасывать со счетов и фактор стоимости: сегодня электроэнергия, вырабатываемая на угле, заметно дешевле по сравнению с атомной, солнечной или полученной от гидротурбины. Вероятно, доля угля в структуре энергобаланса со временем будет умеренно снижаться – естественным образом, по мере роста доли атомной и возобновляемой энергетики. Но сегодня важно обеспечить энергетическую безопасность и сбалансированное развитие, а не механическое перераспределение долей на бумаге.

– Николай Владимирович, какие инициативы в этом направлении предлагает АГМП?

– В последние годы угледобытчики находились в состоянии неопределенности. Они не знали, наращивать ли объемы добычи, ориентироваться ли на внутренний спрос со стороны угольных электростанций или, напротив, сокращать производство. Выступ­ление Главы государства стало отправной точкой для более ясного горизонта планирования на десятки лет вперед.

Ключевыми задачами мы видим модернизацию действующих ТЭЦ, строительство высокоэффективных угольных блоков, перевод части старых угольных ТЭЦ на газ, развитие маневренной генерации с акцентом на внедрение технологий «чистого угля», применение современных систем очистки и фильтрации.

Наряду с этим АГМП предлагает не ограничиваться базовыми проектами, обозначенными Президентом, – строительством новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее, Усть-Каменогорске, запуском электростанции в Курчатове, дополнительных энергоблоков на ГРЭС-2, – а предусмотреть также строительство малых ТЭЦ и локальных энергообъектов на промышленных площадках. Такие решения должны быть экологически современными и в то же время способствующими индустриальному развитию.

Это особенно важно для районов, где нет перспектив газификации, где осваиваются новые месторождения, планируется строительство обогатительных фабрик, расширение металлургических переделов. Развитие локальной генерации способно повысить энергетическую устойчивость предприятий, сократить транспортные издержки и одновременно разгрузить региональные сети.

Отдельный блок мероприятий, на наш взгляд, должен быть посвящен устойчивому топливному обеспечению базовой генерации углем. Это прогнозирование потребности, ужесточение требований к качеству каменного топлива, совершенствование логистики поставок угля и формирование его нормативных запасов.

Особое внимание мы уделяем надежности топливно-логистической цепочки, включая железнодорожные перевозки угля и предсказуемость тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети. Наряду с этим в АГМП диверсификацию рынков сбыта угля рассматривают как инструмент устойчивости угледобываю­щей отрасли, механизм балансировки добычи, загрузки производственных и транспортных мощностей и поддержания стабильности отрасли. Приоритетом, конечно, должен оставаться внутренний рынок Казахстана.

Национальный проект, по нашему убеж­дению, – это не только строительство станций, но и обеспечение устойчивости всей энергетической цепочки от добычи до потребления, закрепление роли угля как стратегического ресурса, формирование предсказуемых условий для бизнеса и промышленности, а также укрепление долгосрочной энергетической безопасности республики.

Проект, подготовленный ассоциацией, разработан с учетом системы государственного планирования, а также требований приказа Министерства национальной экономики по разработке национальных проектов.

Наша цель не в том, чтобы сокращать использование угля любой ценой, а в том, чтобы повышать эффективность и экологическую устойчивость отрасли. Речь – о переходе от сырьевого к технологическому развитию: модернизации угольных ТЭЦ с применением новых технологий, создании переработки угля в продукты с высокой добавленной стоимостью, цифровизации добычи и логистики, повышении энергоэффективности предприятий.

При таком подходе уголь сохранит важную роль в энергобалансе страны, обеспечивая устойчивость энергосистемы и экономическую доступность энергии. Надеемся, министерства энергетики и национальной экономики внимательно изучат наши предложения и учтут их при формировании национального проекта.