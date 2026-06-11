Умные технологии меняют правила игры в торговле

Торговый сектор дает мощный стимул развитию в стране предпринимательства и повышению занятости населения. Прошлый год отрасль завершила с прибавкой в 8,9%, обеспечив более четверти объема экономического роста в республике.

Фото: пресс-служба Минторговли

О ключевых макроэкономических индикаторах, инициативах по устранению непродуктивных посредников, поддержке бренда «Сделано в Казахстане» и цифровизации процессов рассказал в интервью «Казахстанской правде» министр торговли и интеграции Арман ШАККАЛИЕВ.

– Арман Абаевич, какое место занимает отрасль в структуре странового ВВП? И как скорректировались базовые экономические индикаторы внутренней и внешней торговли за последнее время?

– Сегодня торговля выступает важным драйвером экономической активности. По итогам 2025 года на долю данного сектора пришлось 19 процентов ВВП, что вывело его на второе место в структуре национальной экономики. Это крупнейшая сфера малого и среднего бизнеса: в ней зарегистрировано 832,5 тысячи субъектов МСБ и занято порядка 1,6 миллиона человек.

Внутренний товарооборот увеличился на 14,6 процента, достигнув почти 80 триллионов тенге. Инвестиции в торговлю выросли на 42 процента и превысили 1,2 триллиона тенге. Внешний товарооборот также возрос и составил 143,9 миллиарда долларов, экспорт приблизился к отметке в 80 миллиардов долларов.

Положительная динамика перешла и на этот год: за четыре месяца торговля выросла на 5,1 процента. Скорость набрал внутренний товарооборот, прибавив 15,6 процента. Продолжают вкладывать в сектор инвесторы: объемы финансирования увеличились на 7,8 процента – до 264,8 миллиарда тенге. Не отстает и внешнее направление, где товарооборот вырос на 10,5 процента, достигнув 32,9 миллиарда долларов.

Особого внимания заслуживает стремительное развитие электронной коммерции. В 2025 году рынок интернет-покупок­ вырос на 19,4 процента (до 612,4 миллиарда тенге) и преодолел планку в 3,7 триллиона тенге.

В целом, несмотря на глобальные вызовы, торговля переживает качественный бум, трансформируясь в высокотехнологичную, инвестиционно привлекательную отрасль, которая во многом определяет экономическое здоровье всей страны.

– Несырьевой экспорт остается стратегическим приоритетом страны. Какие новые рынки сбыта и группы товаров стали прорывными за последний год?

– В прошлом году несырьевой экс­порт (товары и услуги. – Авт.) достиг рекорд­ных 41 миллиарда долларов. По итогам первого квартала текущего года он вырос сразу на 23,4 процента – до 6,9 миллиарда долларов в денежном выражении.

Основными драйверами экспорта несырьевых товаров стали медь и медные катоды, серебро, уран, ферросплавы, а также продукция переработки сельского хозяйства (подсолнечное масло, шоколад, корма). Это говорит о том, что структура в данном сегменте становится более разнообразной, а Казахстан усиливает позиции как производитель товаров с большей добавленной стоимостью.

Если говорить об основных торговых партнерах по экспорту обработанной продукции, то по итогам прошлого года лидирует Китай. Россия сохранила второе место, за ними следуют Узбекистан, Турция и Кыргызстан.

Продолжается диверсификация рынков. В ходе визита Главы государства в Японию достигнуты договоренности об экспорте льняного масла и конины. Отечественные озоногенераторы уже прошли пробные поставки в Иорданию. Начаты продажи казахстанских электробусов в страны Персидского залива, прорабатываются поставки в Узбекистан, Пакистан и Монголию.

На очереди – поставки промышленного оборудования в Финляндию, идут переговоры об экспорте нашего меда в ЕС и на Ближний Восток.

– Однако в этом деле важен не только сам товар, но и возможность доставить его до покупателя по приемлемой цене и в короткие сроки. Как государство помогает экспортерам преодолевать логистические барьеры?

– Для Казахстана, не имеющего прямого выхода к морю, важнейшее значение имеет эффективность логистики. В этом компоненте наша страна имеет заведомое конкурентное отставание. По оценкам ООН и Всемирного банка, расходы на логистику в РК на 50–80 процентов выше, чем у стран с прямым доступом к мировым морским путям.

Поэтому государственная поддержка экспортеров направлена не только на продвижение продукции, но и на снятие логистических барьеров. Основной инструмент – возмещение части затрат на логистику. В зависимости от их вида, уровня переработки продукции и размера предприятия компенсация может составлять от 30 до 80 процентов понесенных расходов.

Помимо финансов, важна и скорость доставки грузов. И здесь ключевым моментом выступает развитие международных транспортных коридоров, расширение транзитного потенциала и цифровизация логистики.

К примеру, цифровая платформа Digital Trade Corridor на Транскаспийском международном транспортном маршруте позволила оптимизировать логистические процессы с 2,5 недель до 1–2 дней. Благодаря внедрению платформы Smart Cargo и системы Keden время прохождения транзитных процедур на отдельных участках казахстанско-китайской границы уже сокращено с 3–12 часов до получаса.

Модернизируются порты Актау и Курык, создаются новые контейнерные терминалы, логистические центры и индустриальные площадки. Расширяется железнодорожная инфраструктура. Развивается сеть торгово-логистических хабов, связывающих основные направления – Китай, Россию, государства Центральной Азии, Европы и страны исламского мира.

– Арман Абаевич, предлагаю теперь переместиться на внутренний рынок. Расскажите, как государство защищает интересы потребителей? Какие меры принимаются Правительством для сдерживания цен на социально значимые продукты питания?

– Во-первых, с начала этого года временно расширен перечень социально значимых продовольственных товаров – с 19 до 31-й позиции. Причем максимальная торговая наценка на данные товары жестко ограничена – не более 15 процентов.

Сейчас разрабатывается стандарт, конкретизирующий наименования социально значимых продовольственных товаров, что позволит сократить охват товарной номенклатуры, в отношении которой устанавливаются ограничения по торговой надбавке.

При этом работа Правительства не огра­ничивается только мерами контро­ля. Большой блок нашей работы связан с насыщением рынка и бесперебойными поставками продукции, стимулированием отечественных производителей и снижением их издержек.

В рамках программы «Заказ на инвес­тиции» акиматами областей совместно с АО «НИХ «Байтерек» сформирован пул из более чем 200 инвестпроектов на 4,3 триллиона тенге. Особое внимание уделяется молочно-товарным фермам, производству молочной продукции и мяса, птицеводству, тепличным комп­лексам, переработке мяса, овощей, фруктов, картофеля, сахарной промышленности, глубокой переработке зерна, строительству овощехранилищ и развитию рыбной отрасли.

Чтобы избежать дефицита, акиматы заключили 500 договоров на 60 миллиардов тенге. Продолжает действовать механизм зеленого коридора для поставок импортной овощной продукции в межсезонье, прорабатываются альтернативные логистические маршруты, заключаются форвардные договоры на поставку ранних овощей, проводятся сельскохозяйственные ярмарки. В этом году их запланировано 10 тысяч, причем третья часть из них уже прошла.

Для снижения издержек отечественным производителям продуктов предоставляются дешевые кредиты, льготные железнодорожные тарифы, сниженные тарифы на электроэнергию, например, для хлебозаводов и тепличных хозяйств. В ответ они обязуются расширять производство.

– Однако нередко эксперты говорят о том, что нынешняя система контроля продовольственной безо­пасности нуждается в серьезном обновлении. Насколько оправдывает себя существующая система стабилизационных фондов и форвардного закупа? Планируются ли реформы?

– Действительно, существующие механизмы мониторинга отечественного продовольственного рынка требуют модернизации. Применяемые сегодня инструменты работают точечно, не охва­тывают рынок в полной мере и реагируют на проблему с опозданием – меры принимаются только после скачка цен.

В первую очередь это касается работы социально-предпринимательских корпораций, на которые одновременно возложены задачи регионального развития и ценовой стабилизации. На практике такое совмещение функций нередко приводит к размыванию ответственности и снижает эффективность принимаемых решений.

Но надо понимать, что продбезопас­ность – это не только товары на полках. Это прежде всего выстроенная система хранения, логистики, контрактации и прогнозирования, обеспечивающая бесперебойное движение продукции от производителя до потребителя.

Сегодня необходимо откровенно признать: во многих регионах инфраструктура хранения и распределения остается недостаточно развитой, часть товарных потоков по-прежнему находится вне единого контура координации и контроля. Именно поэтому акцент государственной политики постепенно смещается с точечных мер реагирования на системное укрепление всей цепочки движения товаров.

Наша цель – вывести стабилизационные фонды из структуры СПК и заменить разрозненные региональные модели единой, скоординированной системой управления продбезопаснос­тью. В рамках этой реформы планируется создать единого цифрового оператора для централизованного закупа продукции напрямую у фермеров (с полей и овощехранилищ). Это позволит поставлять товары в торговые сети без лишних посредников. Кроме того, мы перейдем к практике заблаговременного авансирования производителей, что превратит сезонные интервенции в круглогодичную систему сдерживания цен и поможет минимизировать спекулятивные накрутки.

В перспективе будут сформированы единые правила и подходы для всех участников рынка – отечественных производителей, торговых сетей, логистических операторов и институтов развития. Такой подход, по нашему мнению, повысит управляемость системы, обеспечит оперативное реагирование на ценовые риски и гарантированное непрерывное обеспечение продукцией.

– Торговые надбавки и серые перекупщики остаются главной причиной удорожания товаров по цепочке от поля до прилавка. Какие системные меры принимаются для устранения лишних посреднических звеньев и контроля соблюдения допустимой 15-процентной торговой надбавки?

– Проблема находится на жестком контроле Правительства. Премьер-министр отдельно указывал на необходимость устранения непродуктивных посредников с рынка. Для нашего ведомства это принципиальная задача.

При этом важно понимать: те посредники, которые берут на себя логистику, хранение, сортировку или сбыт, выполняют важную рыночную функ­цию. Борьба ведется исключительно со скрытыми схемами перепродаж, взвинчивающими цены без создания реального вклада в стоимость товара.

Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, планируем ввести в законодательство официальное определение «непродуктивный посредник». Под ним будут пониматься структуры, перепродающие продукцию фиктивно, на бумаге, ради получения дополнительной маржи, не занимаясь фактически торговыми операциями. Правовое регулирование данного вопроса поможет установить четкие правила игры, убрать лишние звенья, остановить необоснованный рост цен для населения и защитить интересы честного бизнеса и местных производителей.

Параллельно Правительство усилило работу региональных комиссий. В их состав входят не только представители акиматов, но и сотрудники АФМ, налоговых, антимонопольных органов и других заинтересованных госструктур. Во всех регионах проводятся выездные обследования рынков и объектов торговли.

Только с начала года комиссии собирались 469 раз. Было выявлено 1 577 фактов участия непродуктивных посредников и превышения торговой надбавки. На нарушителей составили 1 447 административных протоколов, а 130 перекупщиков полностью исключили из схем поставок.

Что касается соблюдения торговой надбавки, то в текущем году по статье 204-4 КоАП РК было зафиксировано 1 829 нарушений. Общая сумма выписанных штрафов достигла 56 миллионов тенге. Причем всего за пять месяцев 2026-го выявляемость нарушений составила 63 процента от показателей за весь прошлый год – это наглядно подтверж­дает жесткое усиление гос­контроля.

Упор делается не только на наказания, но и на масштабную профилактику: территориальные органы проводят разъяснительные встречи с производителями, оптовыми и розничными реализаторами СЗПТ, распространяют памятки и консультируют по вопросам соблюдения законодательства.

В дополнение к традиционным методам контроля осуществляется автоматизация процессов посредством внедрения инструментов Big Data и элементов искусственного интеллекта.

– И как внедрение цифровых инструментов­ помогает министерству выявлять необоснованное завышение стоимости на ранних этапах?

– Для этого мы внедряем две системы: информационную систему прослеживае­мости товаров и аналитическую. Главная задача первой – в режиме реального времени собирать на одной платформе данные о запасах, договорах и поставках СЗПТ. Это позволяет видеть весь путь товара – от производителя до магазина и покупателя.

Система интегрирована с 1С. Это обеспечивает министерство достоверной информацией о реальной стоимости закупа и дальнейшей реализации товаров. За счет интеграции с электронными счетами-фактурами и операторами фискальных данных аналитическая система в автоматическом режиме отслеживает­ закупочную и розничную стоимость каждой позиции в конкретных торговых точках.

В работе с электронными счетами-фактурами используются технологии больших данных и элементы искусственного интеллекта. Это помогает оперативно выявлять риски и нарушения. Например, в ходе анализа выявляются цепочки с большим количеством посредников, в том числе когда в одном регионе участвуют три и более оптовых звена либо когда товар проходит через четыре и более звеньев за один день. Также проверяется связь между участниками сделок.

Информация по всем обнаруженным рискам поступает в региональные комиссии по выявлению посреднических схем, которые проверяют соблюдение законодательства и принимают соответствующие меры.

– И в завершение беседы, Арман Абаевич, расскажите, как министерство балансирует между развитием открытой внешней торговли и защитой интересов отечественных товаропроизводителей от наплыва более дешевого импорта из соседних стран?

– В приоритете – разумный баланс: развивать внешнюю торговлю и при этом надежно защищать внутренний рынок от некачественного импорта, помогать казахстанским производителям.

Наша страна остается активным участником ЕАЭС, где товары перемещаются свободно и без ограничений. Однако интеграция не связывает нам руки: правила союза и международные обязательства оставляют за Казахстаном полное право использовать точечные инструменты внешнеторговой политики для защиты своих экономических интересов.

Для защиты внутреннего рынка и стимулирования местных производителей применяются инструменты таможенно-тарифного регулирования. В частности, полностью обнулены пошлины на импорт сырья для металлургии, введены временные тарифные послабления на ввоз базовых продуктов питания (картофель, лук, морковь, капуста, мясо и сахар), что позволяет не допускать дефицита и сдерживать цены. Кроме того, республике удалось согласовать специальные тарифные льготы на импорт некоторых видов вертолетов, самолетов и медного штейна. Для поддержки экс­портеров до 31 мая 2028 года полностью отменены пошлины на вывоз шкур.

Сейчас в стране действует ряд ограничений на внешнеторговые операции, направленных на защиту как внутренних производителей, так и потребителей. В частности, введены ограничения на импорт некоторых строительных материалов, включая цемент, гипсокартон, сухие смеси, листовое стекло и изделия из камня. В то же время, чтобы предотвратить дефицит сырья внутри страны, государство регулирует экспорт стратегически важных товаров: лесоматериалов, стальных заготовок, нефтепродуктов, газа, а также лома черных и цветных металлов.

При нашем министерстве функционирует Ситуационный штаб. Его основные задачи – оперативное устранение технических барьеров в торговле, а также жесткий контроль за ввозом и оборотом на рынке небезопасных товаров.

Мы сформировали перечень продовольственной и непродовольственной продукции, требующей введения защитных мер через механизмы санитарного, фитосанитарного, ветеринарного, технического и нетарифного регулирования. Он включает молоко и молочную продукцию, мясо птицы, растительное масло, кондитерские изделия, сахар-песок, кабельную и оконно-­дверную продукцию, камень, гипсокартон, лифты, портландцемент – всего 11 наименований.

Внутренний рынок защищают национальные технические регламенты и стандарты. Так, в 2025 году приняты национальные техрегламенты на уголь, высоковольтное оборудование и алкогольную продукцию. К примеру, принятый впервые техрегламент по безопасности высоковольтного оборудования учитывает мнения свыше 15 отечественных производителей.

Чтобы помочь казахстанским производителям, государство ввело специальные правила: теперь крупные торговые сети и рынки обязаны выделять фиксированные места под отечественную продукцию.

В частности, на полках торговых точек должно размещаться не менее 30 процентов товаров отечественного производства. Для торговых объектов, получающих господдержку, предусмотрены встречные обязательства, позволяющие довести долю отечественной продукции до 50 процентов.

Сделать казахстанские товары более узнаваемыми и конкурентными помогают правила их приоритетного размещения. Продукция отечественного производства должна находиться в визуально и физически наиболее доступных для покупателя зонах. Сами зоны обязательно обозначаются специальной маркировкой «Сделано в Казахстане».

Вся эта работа проходит в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом.­ При нашем министерстве открыта Общественная­ приемная по вопросам ЕАЭС и ВТО, регулярно организуются онлайн-встречи с предпринимателями из всех регионов.

Мы поддерживаем принципы свободной и предсказуемой торговли в рамках интеграционных объединений и международных соглашений. При этом ключевым приоритетом остается формирование равной конкурентной среды, которая позволит казахстанским предприятиям уверенно удерживать свои позиции на внутреннем рынке и успешно продвигать продукцию за рубежом.