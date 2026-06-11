Обрабатывающий сектор идет в рост

По итогам января – апреля 2026 года неплохие результаты продемонстрировал обрабатывающий сектор. О ключевых драйверах его роста журналисту «Казправды» рассказал председатель Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Азамат ПАНБАЕВ.

Фото: пресс-служба Комитета промышленности

– Азамат Серикович, с какими показателями обрабатывающая промышленность завершила первые четыре месяца года?

– Обрабатывающий сектор демонстрирует устойчивый рост – 9,9 процента, что значительно выше общих показателей экономики в стране. Машиностроение выросло на 23,3 процента, химическая промышленность – на 18,4, производство строительных материалов – на 27,7, готовых металлических изделий – на 46,6 процента. Легкая промышленность увеличила объемы более чем вдвое.

Основным драйвером роста стал запуск новых производств и выход ранее введенных предприятий на проектную мощность. В 2025-м в обрабатывающей промышленности было реализовано 190 проектов, за январь – апрель текущего года – еще 43 на 144,8 миллиарда тенге с созданием 2 745 новых рабочих мест.

Важно, что текущий рост обеспечи­вается не только крупными промышленными предприятиями, но и расширением производственной базы в смежных секторах – строительной индустрии, химической промышленности, металлообработке, производстве строительных материалов и легкой промышленности. Это свидетельствует о формировании более диверсифицированной и устойчивой структуры, снижении зависимос­ти от отдельных крупных проектов и постепенном укреплении несырьевого сектора экономики.

– Какие отрасли промышленности показали наибольший рост, а где, наоборот, наблюдается замедление?

– Наиболее высокие темпы роста сегодня демонстрируют сферы глубокой переработки и производства продукции с высокой добавленной стоимостью. О некоторых из них я уже сказал выше. Хотел бы отметить еще мебельную

отрасль, фармацевтику и производство резиновых и пластмассовых изделий.

Особого внимания, на мой взгляд, заслуживает машиностроение, которое сегодня становится одним из ключевых драйверов промышленного роста и занимает в обрабатывающей промышленности долю в 17,7 процента. Положительная динамика обеспечена увеличением выпуска автотранспортных, железнодорожных средств, электричес­кого оборудования, электронной и оптической продукции, а также запуском новых производственных мощностей.

В частности, производство легковых автомобилей выросло на 36,5 процента благодаря запуску завода KIA в Костанае и мультибрендового автомобильного завода в Алматы. Атырауский вагоностроительный завод освоил выпуск вагонов-цистерн.

Хорошие результаты показывает и химическая промышленность. Рост здесь обеспечен увеличением производства полипропилена, желтого фосфора, серной кислоты и другой востребованной продукции. Существенный вклад в развитие отрасли вносит запуск новых мощностей, в том числе здесь стоит отметить выход на проектную мощность предприятия «ЕвроХим-Каратау».

Важно и то, что положительная динамика наблюдается практически по всему спектру обрабатывающей промышленности. Даже в отраслях с более умеренными темпами, таких как производство бумаги и деревянных изделий, сохраняется рост. Это говорит о системной работе и широком характере промышленного подъема.

– В стране поставлена задача по диверсификации экономики. Есть ли уже результаты?

– Если говорить о диверсификации экономики, то сегодня мы уже видим конкретные практические результаты именно в обрабатывающей промышленности.

Прежде всего рост обеспечивается преимущественно несырьевыми секторами – машиностроением, химической промышленностью, производством строи­тельных материалов, фармацевтикой, легкой промышленностью и металло­обработкой. Это говорит о пос­тепенном смещении акцента с сырьевой модели на развитие производств с более высокой добавленной стоимостью.

Второе важное направление – импорто­замещение и укрепление внутреннего рынка. По итогам 2025 года уровень обеспеченности внутреннего рынка отечественными строительными материалами достиг 71,3 процента, что выше уровня предыдущего года.

По ряду базовых позиций Казахстан уже полностью закрывает внутренние потребности, выпуская на своих предприятиях портландцемент, товарный бетон, гипс, строительные растворы и гипсокартон.

В стране формируются новые производственные цепочки и индустриальные кластеры. Например, в легкой промышленности рост более чем в два раза обеспечен запуском проектов по глубокой переработке шерсти, производству геосинтетики, расширением коврового производства и развитием хлопкового кластера в Туркестанской области.

Параллельно усиливается локализация в машиностроении и производстве автокомпонентов. Только за первые месяцы текущего года объем производства авто­мобильных частей и комплектующих увеличился в четыре раза и достиг в денежном выражении 259,8 миллиарда тенге. Это уже не просто сборка, а пос­тепенное формирование собственной промышленной экосистемы вокруг авто­производства.

Также расширяется глубокая переработка сырья внутри страны. До конца текущего года планируется переработать 18,8 тысячи тонн меди против 11,2 тысячи тонн в прошлом. Растет внутреннее потребление алюминия и цинка, что свидетельствует о развитии перерабатывающих мощностей и спроса со стороны отечественной промышленности.

Предприятия по производству транс­форматоров, распределительных шкафов, кабельно-проводниковой продукции используют сырье (медь, алюминий, прокат), произведенное на «Казахмысе», Казахстанском электролизном заводе и Qarmet.

Все это подтверждает, что обрабатывающая промышленность постепенно становится самостоятельным источником экономического роста, а структура экономики Казахстана – более диверсифицированной, технологичной и устойчивой.