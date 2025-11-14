Великая Отечественная война и Великая Победа всех народов Советского Союза, одержанная над фашистской Германией, постоянно находится в поле зрения историков. Ученые Казахстана за последние годы совместно с коллегами из стран СНГ провели серию исследований по данной теме. Так например, в 2015 году коллективом авторов из Казахстана, России, Украины, Беларуси, Кыргызстана была подготовлена фундаментальная работа «Честь и долг – Абырой мен парыз», посвященная теме участия казахстанцев во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. В 2021 году вышла в свет совместная монография ученых России и Казахстана «Несломленный народ. От общей победы к общей исторической памяти», где были продолжены исследования нелегких судеб участников сражений против фашизма.
Буркитбай Аяган, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института истории государства МНВО РК
ПопулярноеВсе
Когда глина оживает
Возрождая казахскую породу тазы
Так продлевали жизнь памятнику
Большой футбол начинается с малых полей
«Бойтесь данайцев…»
Казахстан принял участие в работе 77-й Всемирной книжной выставки в Германии
Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
Была мельница – будет гостиница
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
У школы – новоселье!
Заработал кирпичный завод
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Все строго по правилам
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
В партнерстве государства и общества
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Лауреаты премии «Дарын» определены
Тут рождаются новые имена
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
27 проектов реализуют в ЗКО на возвращенные активы
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]