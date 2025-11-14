Научное осмысление Великой Победы

Буркитбай Аяган, доктор исторических наук, профессор, заместитель директора Института истории государства МНВО РК

Великая Отечественная война и Великая Победа всех народов Советского Союза, одержанная над фашистской Германией, постоянно находится в поле зрения историков. Ученые Казахстана за последние годы совместно с коллегами из стран СНГ провели серию исследований по данной теме. Так например, в 2015 году коллективом авторов из Казахстана, России, Украины, Беларуси, Кыргызстана была подготовлена фундаментальная работа «Честь и долг – Абырой мен парыз», посвященная теме участия казахстанцев во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. В 2021 году вышла в свет совместная монография ученых России и Казахстана «Несломленный народ. От общей победы к общей исторической памяти», где были продолжены исследования нелегких судеб участников сражений против фашизма.

В год 80-летия Великой Победы данная традиция была продолжена. Отечественные ученые выпустили в свет совместный труд «Халық ерлігі: қазақстандықтар Ұлы Отан соғысы майдандарында» («Подвиг народа: казахстанцы на фронтах Великой Отечественной войны») объемом в 300 страниц.

Значительным вкладом в дальнейшее изучение темы стал выпуск коллективной монографии «Народы Советского Союза и Великая Победа. 1941–1945 гг.» под общей редакцией академика РАН, доктора исторических наук Александра Огановича Чубарья­на, составители – А. Ю. Безугольный, Т. С. Мельниченко. Примечательно, что материалы были подготовлены ведущими специалистами из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Казахстанская сторона была представлена докторами исторических наук, профессорами Б. Г. Аяганом и Е. А. Абилем. В изданном труде вниманию читателя предлагаются исследования по теме участия Советского Союза в самой кровопролитной войне XX века и говорится о вкладе многонационального народа в победу над фашизмом. В предисловии к коллективной монографии А. О. Чубарьян подчеркивает, что в материалах, предоставленных учеными стран СНГ, обозначен ряд проблем, к решению которых существуют различные подходы. В их числе такая важная и принципиальная тема, как характеристика советского периода нашей общей истории, во время которого были упущения, ошибки и нарушения законности, но в то же время были проведены и значительные преобразования в экономике, науке и образовании. Отмечу, что изданный труд подготовлен с использованием широкой архивной базы и прочих данных исторической науки разных стран и республик по указанной теме. Работа дополнена ранее малоизученными темами, новыми обнаруженными за последние годы фактами.

В завершающих главах книги будут интересны параграфы, посвященные рассмотрению ранее скрытых страниц Второй мировой войны, уделено внимание деятельности антигитлеровской коалиции и дальневосточному театру военных действий. Отдельную и весьма интересную часть книги представляет глава о дискуссионных проблемах истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, которые часто выплес­киваются и на страницы СМИ.

Завершая презентацию данного издания, подчеркиваю, что исследование по истории участия казахстанцев в самых кровопролитных войнах XX века необходимо продолжить. Данный посыл обусловлен тем, что до сих пор неизвестно точное количество казахстанцев, участвовавших в войне, точные локации некоторых военных подразделений, места содержания военнопленных. Требует дальнейших исследований и тема тыла, повседневная жизнь советских людей, трудившихся на фабриках и заводах, в шахтах и в поле во имя Победы. Не менее важно рассказывать и о судьбах народов, депортированных на территорию Казахстана.

Далеко не все мы знаем о казахстанцах, участвовавших в советско-финской войне и разгроме Квантунской армии. Мы по сей день выявляем неизвестные ранее места гибели и захоронений наших соотечественников и на европейском театре военных действий, и на дальневосточном фронте. Нам нет покоя до тех пор, пока не впишем в Книгу памяти имя последнего солдата.

