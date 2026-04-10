Наука как опора нового курса: почему Казахстан поднимает статус знаний на уровень стратегического приоритета

Выступление Касым-Жомарта Токаева на церемонии награждения ученых показало, что научная повестка в Казахстане выходит далеко за рамки отраслевого разговора. В центре внимания оказались рост финансирования науки, поддержка молодых исследователей, развитие прикладных разработок, подготовка инженерных кадров, Год цифровизации и искусственного интеллекта, а также закрепление науки и инноваций в новой Конституции. При этом Президент связал развитие науки не только с экономикой и технологиями, но и с культурой чтения, правосознанием, общественной ответственностью и продвижением интеллектуального наследия страны. Об этом мы поговорили с руководителем Центра наук образования и общественного развития Национальной академии наук при Президенте РК Женисбеком Толеном.

– Президент напрямую связал научный потенциал с международным авторитетом государства. Может ли нынешняя поддержка науки усилить образ Казахстана как современного государства, опирающегося на знания и технологии?

– Да, потому что сегодня международный авторитет страны все больше определяется не только ресурсами и географией, но и способностью создавать знания, внедрять технологии и наращивать человеческий капитал. В этом смысле тезис Президента о научном капитале как показателе авторитета государства отражает современную логику, при которой наука становится источником и внутреннего роста, и внешней субъектности.

Важно, что это подкрепляется конкретными мерами. За последние пять лет финансирование науки выросло в шесть раз, увеличивается число исследовательских университетов, для бизнеса, вкладывающегося в научные проекты, действуют налоговые льготы. Это показывает, что при Токаеве наука все отчетливее рассматривается как фактор долгосрочной конкурентоспособности Казахстана.

Но решающее значение имеет не только объем поддержки, а ее отдача. Сильный эффект появится тогда, когда научные результаты будут переходить в технологии, патенты и прикладные решения. Именно от этого зависит, насколько устойчивым окажется нынешний курс.

– На встрече особое внимание было уделено поддержке молодых ученых: жилье, гранты, зарубежные стажировки. Насколько такие меры помогают закрепить новое поколение в науке и удержать талантливую молодежь в стране?

– Здесь действительно выстраивается модель удержания и развития молодых ученых. С одной стороны, государство создает условия, чтобы исследователь не уходил из науки и не искал возможностей только за рубежом. С другой, через стажировки и международные контакты он получает доступ к новым знаниям и профессиональным сетям. Президент привел и конкретные данные: более 600 молодым ученым уже предоставлено жилье, действуют специальные гранты, ежегодно организуются стажировки в ведущих мировых научных центрах.

Эти меры работают сразу на нескольких уровнях. В краткосрочной перспективе они снижают риск утечки мозгов, в среднесрочной помогают формированию новых научных школ, в долгосрочной влияют на качество будущей научной элиты. Не случайно Президент назвал амбициозных и одаренных граждан главным двигателем прогресса нации.

При этом одних социальных мер недостаточно. Молодому ученому нужны академическая свобода, справедливая конкурсная среда и понятные правила профессионального роста. Но когда базовые условия уже создаются, это заметно укрепляет доверие к научной карьере внутри страны.

– В новой Конституции наука и инновации закреплены как фундаментальные ценности государства. Может ли это стать прочной основой для уверенности молодых исследователей и университетской среды в будущем науки?

– Да, потому что речь идет уже не просто о поддержке отдельной сферы, а о повышении институционального статуса науки. Президент напомнил, что 15 марта 2026 года на референдуме была принята новая Конституция, и в ее преамбуле впервые закреплены ценности культуры, образования, науки и инноваций. Более того, развитие этих направлений прямо обозначено как конституционная обязанность государства. Это означает, что наука становится частью базовой архитектуры развития страны.

С институциональной точки зрения это сильный сигнал. Такие нормы задают долгосрочные ориентиры и повышают предсказуемость для университетов, исследовательских центров и молодых ученых. Важно и то, что Конституция вступает в силу 1 июля 2026 года, а Парламент уже начал приводить законодательство в соответствие с ее нормами.

При этом сама конституционная норма не дает автоматического результата. Ее реальный эффект зависит от того, насколько последовательно за ней последуют бюджетные, правовые и институциональные решения.

– Президент связал этап Курултая не только с политическими изменениями, но и с позитивным ментальным поворотом в обществе. Какую роль наука и академическая среда могут сыграть в укреплении уважения к знаниям, культуре чтения, правосознанию и ответственности?

– Это один из самых показательных блоков выступления. Президент дал понять, что после вступления Конституции в силу выборы в однопалатный Курултай пройдут в августе, причем партии заранее получили около пяти месяцев на подготовку. Такой подход показывает, что реформы рассматриваются не как разовое политическое решение, а как последовательный процесс, связанный и с изменением общественного сознания.

На этом фоне заметно меняется и роль науки. Она выступает уже не только как сфера производства знаний, но и как общественный институт. Президент прямо назвал ученых носителями прогрессивных ценностей и моральными авторитетами, чья задача — укреплять культуру ответственности, дисциплины и уважения к закону.

Показательно, что в эту же логику включена и культура чтения. Казахстан во второй раз отметит Национальный день книги, а сама культура чтения названа частью культурного кода. Это означает, что наука в такой модели работает не только на исследования, но и на более широкое общественное обновление.

– Объявление нынешнего года Годом цифровизации и искусственного интеллекта ставит перед наукой новые задачи. Показывает ли это, что Казахстан стремится не просто наблюдать за технологическими изменениями, а быть к ним готовым и включенным в них?

– Да, именно поэтому это решение выглядит не декларативным, а стратегическим. Когда год объявляется Годом цифровизации и искусственного интеллекта, это означает, что технологическая повестка становится частью общей модели развития. Президент связал ее с прикладной наукой, превращением университетов в технологические хабы, подготовкой инженерно-технических кадров и развитием наукоградов. Это уже контур будущей научно-технологической экосистемы.

Показателен пример аппарата ALEM, созданного врачами Центра сердца University Medical Center. Президент назвал его самым значимым научным достижением 2025 года и отметил, что он позволяет поддерживать функциональность донорского органа вне тела человека более 24 часов. Такие разработки важны тем, что показывают способность создавать собственные решения с высокой прикладной ценностью.

Но здесь важен баланс. Если ограничиться цифровыми сервисами и адаптацией готовых технологий, страна рискует остаться лишь их пользователем. Задача значительно шире: переходить к созданию собственных компетенций, продуктов и технологий. В этом же ряду находится и работа по присвоению Курчатову статуса наукограда.

– Президент связал науку не только с технологиями, но и с национальным духовным наследием. Может ли новое осмысление наследия Аль-Фараби, Ходжи Ахмеда Яссауи и Абая повысить авторитет науки в обществе и глубже раскрыть собственную модель развития Казахстана?

– Да, потому что речь идет не о формальном уважении к прошлому, а о включении интеллектуального наследия в современную научную повестку. Президент напомнил, что Аль-Фараби, Ахмед Яссауи и Абай принадлежат к золотому фонду человеческой цивилизации, и сделал акцент на переосмыслении, исследовании и широкой популяризации их трудов в современных условиях. То есть наследие рассматривается не как музейная тема, а как интеллектуальный ресурс развития.

Эта линия подкреплена и конкретными шагами. Была озвучена инициатива учреждения ордена «Ходжа Ахмеда Яссауи», упомянут международный симпозиум по его учению, предстоящий форум, посвященный Аль-Фараби, а также новый орден «Аль-Фараби». Накануне Дня Республики впервые будут вручены ордена «Мейірім», «Ходжа Ахмед Яссауи» и «Аль-Фараби».

Подход Казахстана здесь важен тем, что современная научная повестка соединяется с собственной интеллектуальной традицией. Это делает модель развития более глубокой. Но решающее значение все равно имеет академическая глубина интерпретации, иначе научный эффект будет слабее.

