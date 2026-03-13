«Наурызнама»: национальный спортивный фестиваль Tartys Fest пройдет в Астане

Спорт,Столица,Наурыз
35
Дана Аменова
специальный корреспондент

В соревнованиях наряду с профессиональными спортсменами примут участие команды из числа горожан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр» в Астане пройдет национальный спортивный фестиваль Tartys Fest, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Масштабное мероприятие направлено на популяризацию национальных игр и развитие массового спорта, передает официальный сайт столичного акимата.

Главной программой фестиваля станет состязание по перетягиванию каната - одна из древнейших игр казахского народа. В соревнованиях наряду с профессиональными спортсменами примут участие команды из числа жителей города.

По словам организаторов, для зрителей также предусмотрены специальные игры и соревнования.  Помимо перетягивания каната, гости фестиваля смогут принять участие в соревнованиях по подтягиванию на турнике, қой көтеру и тоғызқұмалақ.

По словам организаторов, особенность фестиваля в этом году в том, что мероприятие проводится в рамках Года искусственного интеллекта.

«Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В этой связи планируем провести праздник Наурыз в новом формате. Во время фестиваля горожане смогут принять участие в соревнованиях по подтягиванию на турнике, қой көтеру и тоғызқұмалақ с использованием элементов искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация участников проводится непосредственно перед началом мероприятия, на месте его проведения. Ждем всех 14 марта в 15:00 в торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр». По всем направлениям победители и призеры будут награждены ценными призами», – сказал заместитель руководителя городской дирекции по проведению спортивных мероприятий Ержигит Осербай.

Основная цель фестиваля – пропаганда здорового образа жизни, возрождение национальных ценностей и создание возможностей для активного и полезного проведения досуга горожан.

Мероприятие организовано городским Управлением физической культуры и спорта при поддержке акимата Астаны.

#Спорт #фестиваль #Наурызнама

