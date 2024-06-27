Навечно в строю

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83

23 июня 2024 года на 83-м году ушел из жизни почетный сотрудник КНБ Рес­публики Казах­стан, генерал-майор Амангельды Алимжанович Баймуханов.

Он родился в апреле 1942 года в городе Акмолинске. В 1963 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «инженер-металлург», в течение четырех лет работал на металлургическом комбинате в Темиртау.

В органы КГБ призван в 1967 году. После окончания в 1969 году двухгодичных курсов подготовки оперативного состава при Высшей Краснознаменной школе КГБ СССР (г. Моск­ва) офицер Баймуханов проходил службу в управлениях КГБ по Карагандинской и Восточно-Казахстанской областям.

С учетом личных и деловых качеств, полученного опыта оперативной и руководящей работы Амангельды Баймуханов назначается в 1986 году на должность заместителя начальника одного из контрразведывательных управлений центрального аппарата КГБ рес­публики, а в 1990 году – начальником управления КГБ по Атырауской области. В 1995 году был переведен в Главное управление разведки КНБ РК и направлен в длительную заграничную командировку в качестве первого официального представителя органов КНБ в странах Европы.

Указом Президента РК в июне 1993 года, в первую годовщину органов КНБ, ему было присвоено воинское звание генерал-майор.
С 1994 по 1995 год Амангельды Алимжанович – заместитель Секретаря Совета безопасности РК.

Награжден медалями СССР, ведомственными наградами, нагрудным знаком «Почетный сотрудник КНБ». В марте 2001 года вышел в запас. Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжал работать в системе безопасности ряда бизнес-структур, был советником регио­нального представителя по безопасности сотрудников ООН, некоторое время возглавлял общественное объединение «Ветераны органов КНБ РК».

Совет ветеранов органов КНБ выражает глубокие соболезнования родным и близким Амангельды Алимжановича Баймуханова.

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