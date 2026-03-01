Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Костанайской области совместно с Департаментом Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Костанайской области при поддержке компании ОО «ДубльГИС» реализует проект по размещению информации об аварийно-опасных участках дорог в навигационной системе 2ГИС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на надзорный орган

На первом этапе в системе 2ГИС размещена информация о пяти аварийно-опасных участках в городе Костанае. При подтверждении эффективности проекта планируется масштабировать на всю территорию области, а в перспективе и на другие регионы республики.

Кроме того, с начала года такие участки отображаются и в сервисе Яндекс, в настоящее время предупреждения получают водители на восьми участках: три -в Костанае, два - в Рудном, а также три на автодорогах Аулиекольского и Костанайского районов.

Теперь при использовании навигационных сервисов водители заблаговременно информируются о потенциально опасных отрезках дорог, что повышает уровень безопасности дорожного движения.

В целом, в результате принимаемых совместно с уполномоченными органами мер по обеспечению дорожной безопасности, в регионе фиксируется уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий: за истекший период 2026 года по области на 13%, по Костанаю -14,6%.