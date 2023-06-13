Найди свой талант

Свежий выпуск
36
Елена Ульянкина, Карагандинская область

Театральная школа при Темиртауском ТЮЗе исполняет мечты о сцене.

фото автора

Сцена, яркий свет прожекторов и аплодисменты зрителей погружают в мир мечтаний. В детстве, играя в школьном спектакле, многие сегодняшние взрослые грезили об актерской карьере. Представляли, как в восхитительных костюмах будут блис­тать на сцене, как поклонники завалят их цветами и комплимен­тами. Однако жизнь внесла коррективы в детские планы. Мечту пришлось спрятать глубоко в душе и выбрать более приземленную профессию – стать юрис­том, бухгалтером, врачом или учителем…

Но не все так печально! Темиртауский ТЮЗ помогает нераскрывшимся талантам исполнить их давнюю мечту. Здесь реализуется проект «Театральная школа», поступить в которую может любой желающий, причем совершенно бесплатно.

– Многие люди мечтают прикоснуться к театру, попробовать себя на сцене или как минимум научиться без стеснения выс­тупать на публике, – говорит заместитель директора Темиртауского ТЮЗа Павел Авдюков. – И мы дарим им возможность осуществить мечту. У нас уже более ста выпускников. И с каждым сезоном желающих поступить в школу становится все больше.

Театральная школа при Темиртауском ТЮЗе работает уже пятый сезон. В этом году набор прошел весной. Потенциальных учеников выбирали по двум основным критериям: по возрасту – от 16 до 35 лет и по огромному желанию окунуться в волшебный мир театра. На собеседование пришли более 50 человек, а до конца курса «дошли» только 22.

Жительница Темиртау Анна Миняева – одна из них. По профессии девушка бухгалтер, но ничто творческое ей не чуждо.

– Я пришла в эту школу, потому что люблю театр, – рассказывает она. – Знаете, раньше смотрела спектакли, и мне казалось, что у актеров все легко и просто получается. Мне было интерес­но проникнуть в их закулисье. А потом, во время учебы, я прочувствовала, как сложно приходится актерам. Очень сложно! Я это поняла на занятии по сценической речи. Оказывается, актер говорит совсем не так, как привыкли мы, декламируя стихотворение у школьной доски. Есть много нюансов. Для меня это искусство оказалось самым трудным.

В театральной школе Анне и ее сокурсникам преподавали четыре дисциплины. Актерское мастерство вели директор Темиртауского ТЮЗа Владимир Дроздецкий и артист высшей категории Михаил Маскалюк. Сценическую речь ставила актриса с большим стажем Нина Сытина. Пластике и сценическому движению обучала студентов артистка Людмила Гулуева. А лекции по истории зарубежного театра и литературы читал замдиректора ТЮЗа Павел Авдюков.

– Так было все четыре предыдущих сезона. А на пятом мы решили поэкспериментировать, – добавляет Павел Авдюков. – Каждую субботу приглашали спикеров, которые вели семинары, – журналистов, блогеров, художников, фотографов и других творческих людей. Надо сказать, что эксперимент был удачным.

Занятия в театральной школе шли три месяца. Недавно сос­тоялся настоящий выпускной концерт, который стал практическим экзаменом. Его провели в малом зале Темиртауского ТЮЗа. Здесь создали атмосферу «голубого огонька», где на сцене, за столиками сидели виновники торжества. Каждый из них по воле клоуна-ведущего вставал с места и выступал с заранее заготовленным творческим номером.

Выпускники, «примерив» образ музыканта, влюбленной барышни, балерины или голливудской звезды, демонстрировали то, чему научились в театральной школе. Судьями и зрителями стали преподаватели, друзья и родные, которые пришли поддержать талантливых выпускников. Все они получили сертификаты об окончании театральной школы при ТЮЗе. И еще им вручили полезные подарки – книги об истории театра и кино, а также об известных личностях в мировой культуре.

– Наша глобальная задача – пробудить теплые чувства к теат­ру, – отмечает Павел Авдюков. – Частично мы решаем кадровый вопрос, ведь некоторые наши студенты, поучившись в актерской школе, получают профильное образование в вузах и приходят к нам работать. Так мы приняли уже шестерых сотрудников. Но даже если этого не происходит, то на выходе мы имеем профессиональных зрителей. Это люди, которые смотрят на театр совершенно по-другому: понимают, что здесь можно обогатить свой внутренний мир. Они пропагандируют театральное искусство среди своих друзей, знакомых и родственников. А это самое важное.

#школа #Темиртау #театр #ТЮЗ

Популярное

Все
В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов
Хроническое отсутствие воды в кранах вынудило жильцов некоторых жилых комплексов Астаны выйти на стихийные митинги с перекрыванием дорог
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
В беседе со спасателями и волонтерами, участвующими в ликвидации пожара в резервате «Семей орманы» в области Абай, Глава государства отметил особый вклад волонтеров
Казахстан успешно завершил процедуру оценки системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
С начала года в кризисный центр Атырау поступили 23 женщины и 59 детей, которые ушли из семей, чтобы спастись от насилия
Инфляция в нынешнем мае в нашей стране составила 15,9% и замедлилась на 0,9%
Шлагбаум перед БАО
Реализация программы по гуманному сокращению численности бродячих животных в Талдыкоргане пока приводит лишь к новым проблемам: на волю выпускают покалеченных собак
Все билеты проданы
На все времена
Чтобы каникулы были в радость
Обеспечить безопасность детей
Первый интеллектуальный класс-конструктор открылся в одной из школ Акмолинской области как новый этап развития шахмат, шашек и тогызкумалак
Собачья жизнь
Ваши денежки тю-тю
Льется музыка
Служил народу, дружил с Шолоховым
Распоряжение Главы государства
От фундамента и ввысь
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Две улицы перекрыли на ремонт в Астане
В Усть-Каменогорске киоск с шаурмой работал с вопиющими санитарными нарушениями
Рухлядь исправно работать не станет
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Эксперты призвали снизить расход воды на каскаде Иртышских гидроэлектростанций
В Алматы шахматисты из 18 стран сражаются за титул чемпиона Азии и возможность попасть на Кубок мира ФИДЕ-2023
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Полицейские выстрелом пробили колесо авто сбегающего текелийца
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Сотни крестьянских хозяйств в двух районах области Жетысу рискуют остаться без полива из-за плачевного состояния водных сооружений
В управлении образования отреагировали на видео с нарушениями в лицее "Жас Улан"
Бензема подписал контракт с новым клубом
В Алматы участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей
Летный состав воинской части 55652 выполняет задачи по охране воздушных рубежей нашей родины
Школьница бесследно пропала в Жетысуской области
Пожарные работают по повышенному рангу вызова в одном из ЖК Астаны
Лошади Пржевальского, многие местные старожилы считают их куланами, переедут из Европы на родину – в казахстанские национальные парки и природные резерваты
Об успехах и способах решения в Кызылординской области проблем рассказал на брифинге в СЦК аким региона Нурлыбек Налибаев
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Дело о спецЦОНах передано в суд
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу

Читайте также

В лесу костров до небес не будет
От фундамента и ввысь
Ваши денежки тю-тю
Собачья жизнь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]