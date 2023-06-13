Найди свой талант

Сцена, яркий свет прожекторов и аплодисменты зрителей погружают в мир мечтаний. В детстве, играя в школьном спектакле, многие сегодняшние взрослые грезили об актерской карьере. Представляли, как в восхитительных костюмах будут блис­тать на сцене, как поклонники завалят их цветами и комплимен­тами. Однако жизнь внесла коррективы в детские планы. Мечту пришлось спрятать глубоко в душе и выбрать более приземленную профессию – стать юрис­том, бухгалтером, врачом или учителем…

Но не все так печально! Темиртауский ТЮЗ помогает нераскрывшимся талантам исполнить их давнюю мечту. Здесь реализуется проект «Театральная школа», поступить в которую может любой желающий, причем совершенно бесплатно.

– Многие люди мечтают прикоснуться к театру, попробовать себя на сцене или как минимум научиться без стеснения выс­тупать на публике, – говорит заместитель директора Темиртауского ТЮЗа Павел Авдюков. – И мы дарим им возможность осуществить мечту. У нас уже более ста выпускников. И с каждым сезоном желающих поступить в школу становится все больше.

Театральная школа при Темиртауском ТЮЗе работает уже пятый сезон. В этом году набор прошел весной. Потенциальных учеников выбирали по двум основным критериям: по возрасту – от 16 до 35 лет и по огромному желанию окунуться в волшебный мир театра. На собеседование пришли более 50 человек, а до конца курса «дошли» только 22.

Жительница Темиртау Анна Миняева – одна из них. По профессии девушка бухгалтер, но ничто творческое ей не чуждо.

– Я пришла в эту школу, потому что люблю театр, – рассказывает она. – Знаете, раньше смотрела спектакли, и мне казалось, что у актеров все легко и просто получается. Мне было интерес­но проникнуть в их закулисье. А потом, во время учебы, я прочувствовала, как сложно приходится актерам. Очень сложно! Я это поняла на занятии по сценической речи. Оказывается, актер говорит совсем не так, как привыкли мы, декламируя стихотворение у школьной доски. Есть много нюансов. Для меня это искусство оказалось самым трудным.

В театральной школе Анне и ее сокурсникам преподавали четыре дисциплины. Актерское мастерство вели директор Темиртауского ТЮЗа Владимир Дроздецкий и артист высшей категории Михаил Маскалюк. Сценическую речь ставила актриса с большим стажем Нина Сытина. Пластике и сценическому движению обучала студентов артистка Людмила Гулуева. А лекции по истории зарубежного театра и литературы читал замдиректора ТЮЗа Павел Авдюков.

– Так было все четыре предыдущих сезона. А на пятом мы решили поэкспериментировать, – добавляет Павел Авдюков. – Каждую субботу приглашали спикеров, которые вели семинары, – журналистов, блогеров, художников, фотографов и других творческих людей. Надо сказать, что эксперимент был удачным.

Занятия в театральной школе шли три месяца. Недавно сос­тоялся настоящий выпускной концерт, который стал практическим экзаменом. Его провели в малом зале Темиртауского ТЮЗа. Здесь создали атмосферу «голубого огонька», где на сцене, за столиками сидели виновники торжества. Каждый из них по воле клоуна-ведущего вставал с места и выступал с заранее заготовленным творческим номером.

Выпускники, «примерив» образ музыканта, влюбленной барышни, балерины или голливудской звезды, демонстрировали то, чему научились в театральной школе. Судьями и зрителями стали преподаватели, друзья и родные, которые пришли поддержать талантливых выпускников. Все они получили сертификаты об окончании театральной школы при ТЮЗе. И еще им вручили полезные подарки – книги об истории театра и кино, а также об известных личностях в мировой культуре.

– Наша глобальная задача – пробудить теплые чувства к теат­ру, – отмечает Павел Авдюков. – Частично мы решаем кадровый вопрос, ведь некоторые наши студенты, поучившись в актерской школе, получают профильное образование в вузах и приходят к нам работать. Так мы приняли уже шестерых сотрудников. Но даже если этого не происходит, то на выходе мы имеем профессиональных зрителей. Это люди, которые смотрят на театр совершенно по-другому: понимают, что здесь можно обогатить свой внутренний мир. Они пропагандируют театральное искусство среди своих друзей, знакомых и родственников. А это самое важное.