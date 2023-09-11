Назначен новый государственный тренер Казахстана по велоспорту
110
Бауыржан Утегенов назначен государственным тренером РК по велосипедному спорту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию велоспорта Казахстана.
Бауыржан Утегенов - мастер спорта РК по велоспорту. За период карьеры велосипедиста выступал за национальную сборную по треку на Кубках нации, Кубках мира и чемпионатах Азии, отметили в пресс-службе.
С января 2021 года является руководителем КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6».
Фото пресс-службы Федерации велоспорта Казахстана