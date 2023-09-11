Назначен новый государственный тренер Казахстана по велоспорту

Кадровые назначения, Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Бауыржан Утегенов назначен государственным тренером РК по велосипедному спорту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию велоспорта Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

Бауыржан Утегенов - мастер спорта РК по велоспорту. За период карьеры велосипедиста выступал за национальную сборную по треку на Кубках нации, Кубках мира и чемпионатах Азии, отметили в пресс-службе.

С января 2021 года является руководителем КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6».

Фото пресс-службы Федерации велоспорта Казахстана

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