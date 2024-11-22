Назначен новый вице-министр в МЦРИАП

Кадровые назначения
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Эту должность занял заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии» Дмитрий Мун, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Постановлением правительства Мун Дмитрий Андреевич назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Родился в 1991 году в городе Астана.

Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Трудовую деятельность начал в 2014 году экспертом Центра АО «Института экономических исследований».

В разные годы работал менеджером АО «Казпочта» и начальником отдела в Управлении выборной работы и правового регулирования Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

С 2019 по 2020-е годы инженер-программист Департамента АО «Национальные информационные технологии», с 2020-го по 2023-й годы - управляющий директор Big Data АО «Национальные информационные технологии».

С 2023-го года до нового назначения был заместителем председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

#назначение #МЦРИАП

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