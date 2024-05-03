Назначен вице-министр водных ресурсов и ирригации

Им стал Аслан Абдраимов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

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Постановлением правительства Абдраимов Аслан Сабазович назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации с освобождением от ранее занимаемой должности.

Родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский Государственный Национальный университет им. Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в частной компании. В разные годы работал в строительной сфере и сфере логистики.

В 2010-2024 гг. – директор по развитию инвестиционных проектов, директор департамента интегрированных решений в АО «Национальные информационные технологии».