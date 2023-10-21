Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК

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«Распоряжениями главы государства Галымжан Койгелдиев назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан. Нурдаулет Суиндиков назначен председателем комитета по возврату активов генеральной прокуратуры Республики Казахстан», – говорится в документе, который цитирует Акорда.

Галымжан Койгелдиев родился 3 января 1980 года в Жамбылской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «международное право».

До нынешнего назначения Койгелдиев возглавлял аппарат генерального прокурора.

В свою очередь, Нурдаулет Суиндиков до этого был начальником службы международно-правового сотрудничества главного надзорного органа страны.