Назван самый опасный город США

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Согласно новым данным ФБР, преступность в Соединенных Штатах значительно снизилась за последний год. Однако столица положительной статистикой похвастаться не может. Причём преступления уже происходят и в районах, которые раньше считались безопасными. Дошло до того, что некоторые конгрессмены предпочитают ночевать в Капитолии, так как боятся идти домой поздно вечером. Об этом в радиоэфире заявил представитель Республиканской партии Эрик Берлисон, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Итоги года подвели в полицейском управлении города. Статистика не радует. За это время в Вашингтоне число убийство выросло на 35%, а количество угонов автомобилей почти удвоилось. Только с января уже зарегистрировано 57 краж. Один из последних случаев закончился смертью бывшего чиновника администрации Трампа. Инцидент произошел всего в 1,5 км от Белого дома. А пару месяцами ранее преступники под дулом пистолета ограбили конгрессмена-демократа Генри Куэллера неподалеку от Капитолийского холма и угнали его машину.

- Три парня появились внезапно, они приставили ко мне пистолеты. У меня есть чёрный пояс, но когда на вас с трёх сторон направлено оружие, вы бессильны. В таких ситуациях нужно сохранять спокойствие и анализировать обстановку. Им нужна была моя машина, они забрали её. После мы отследили авто через телефон, который остался в салоне. Я благодарю полицию Капитолия и полицию метрополитена за хорошо проделанную работу, через несколько часов они вернули мне все украденное имущество, - рассказал конгрессмен Генри Куэллер.

Рост преступности побудил Министерство юстиции к усилению своих рядов. А Совет города приступил к разработке обновлённого закона о безопасности.

По информации телеканала, в прошлом году в столице Соединенных Штатов было угнано около тысячи автомобилей. В значительном количестве из них участвовали несовершеннолетние. За тот же период было совершено 274 убийства и это один из самых высоких показателей на душу населения среди крупных городов США. Сказывается также нехватка персонала в полиции. По словам мэра города Мэриэл Боузер, в городе должно быть 4000 офицеров, тогда как сейчас трудятся около 3200.

В целом по стране не решена проблема массовых расстрелов и инцидентов в школах с применением оружия. В 2023 году зафиксировано 656 и 346 случаев соответственно. Это самый высокий показатель за почти 60 лет. Несмотря на прилагаемые меры, эксперты уверяют, что ситуация в ближайшее время не улучшится. Неоднократные попытки принять законы о контроле над оружием в Конгрессе провалились.