Назван самый популярный у туристов город в мире

Лондон возглавил рейтинг самых посещаемых путешественниками городов в мире, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Как пишет The Independent, ссылаясь на исследование, ежегодно проводимое платежной системой Mastercard и посвященное глобальному туризму, эксперты подсчитали, что в 2015 году столицу Великобритании посетят 18,8 млн туристов, которые потратят там 13,3 млрд фунтов (18,4 млрд евро).
Топ-10 самых популярных у туристов городов выглядит так:
1. Лондон
2. Бангкок
3. Париж
4. Дубай
5. Стамбул
6. Нью-Йорк
7. Сингапур
8. Куала-Лумпур
9. Сеул
10. Гонконг
Как отмечает The Independent, Лондон занимал лидирующую позицию в рейтинге пять раз за последние семь лет.
Специалисты также выяснили, что в общей сложности в 2015 году туристы совершат 382,9 млн авиаперелетов в разные страны мира. В своих поездках путешественники потратят 327 млрд евро.
Издание не уточняет методологию проведенного исследования.
Топ-листы, оценивающие туристическую привлекательность городов, составляются многими компаниями. Например, в марте британской почтовой службе Post Office удалось выяснить, что самый дешевый для путешественников европейский город – это Вильнюс. Исследователи подсчитали, что провести выходные в литовской столице можно в среднем за 100 евро.