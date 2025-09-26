Механизм раннего финансирования был впервые запущен в конце ноября 2024 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством и финансовыми институтами задачу по своевременному проведению весенне-полевых работ. В рамках исполнения поручения и системной работы по совершенствованию мер поддержки в текущем году прием заявок по программе «Кең дала 2» стартует уже с 1 октября 2025 года, сообщает Kazpravda.kz

По данным ведомства, заблаговременное финансирование позволяет аграриям эффективно подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону, приобрести горюче-смазочные материалы по благоприятным ценам, закупить удобрения, провести ремонт техники и сформировать необходимый запас семян.

Доступ к ресурсам в этот период является ключевым фактором для успешного проведения посевной кампании.

Механизм раннего финансирования был впервые запущен в конце ноября 2024 года и сразу показал высокую востребованность. Программа предлагает льготную ставку вознаграждения – 5% годовых.

Для решения вопроса нехватки залогового обеспечения предусмотрен действенный механизм: в случае необходимости, до 85% от суммы займа может быть покрыто гарантией Фонда «Даму».

Финансирование осуществляется через широкую сеть филиалов АКК и финансовых институтов-партнеров по всей стране.

Последовательная работа обеспечивает устойчивый рост объемов поддержки. Если в 2022 году на программу «Кең дала» было направлено 140 млрд тенге, то в текущем 2025 году запланировано направить 700 млрд тенге, из которых уже выдано более 500 млрд тенге.

Эта динамика отражает расширение системных мер поддержки аграрного сектора. Для подачи заявок на участие в программе «Кең дала 2» аграрии могут обратиться в региональные филиалы АО «Аграрная кредитная корпорация».