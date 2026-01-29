Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В 2025 году на портале Электронной биржи труда Enbek.kz было опубликовано 1 млн 328 тыс. вакансий и размещено 1 млн 453,8 тыс. резюме. Таким образом, предложение со стороны соискателей превысило заявленный спрос на 125,8 тыс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Половина всех вакансий (665,5 тыс.) были связаны с рабочими профессиями, при этом по таким профессиям размещено 48% (697,2 тыс.) всех резюме.

Помесячная динамика показывает выраженную сезонность как со стороны соискателей, так и работодателей.

Так, после умеренного уровня в феврале (130 тыс.) активность соискателей снизилась к минимуму в марте (94,6 тыс.), с последующим ростом в апреле-июне (115 тыс.-109,8 тыс.) и достигла пика в июле, когда было отмечено наибольшее количество резюме – 148 тыс. Во второй половине года количество соискателей постепенно уменьшалось до 101,3 тыс. в ноябре и 71,5 тыс. в декабре.

По динамике размещения вакансий наблюдались относительно умеренные значения в первом полугодии и рост во второй половине года, а пик спроса работодателей фиксировался в августе (141,7 тыс.), сентябре (138,4 тыс.) и октябре (132,3 тыс.).

Отраслевая структура спроса демонстрирует высокую концентрацию в социально ориентированных секторах экономики. Крупнейшая отрасль – образование: 380,6 тыс. вакансий, то есть почти треть (28,7%) всех опубликованных вакансий.

Далее следуют «прочие виды услуг» (175,4 тыс., 13,2%) и здравоохранение (117,4 тыс., 8,8%). В первую десятку также входят сельское хозяйство (88,1 тыс.), обрабатывающая промышленность (84 тыс.), государственное управление (81,2 тыс.), строительство (64,8 тыс.), информация и связь (60,5 тыс.), торговля (52,2 тыс.) и транспорт (43,4 тыс.). При этом три крупнейшие сферы сформировали около половины всех вакансий.

В разрезе регионов наиболее активно размещали вакансии работодатели из г. Астана (118,2 тыс.), Туркестанской области (96,7 тыс.) и г. Алматы (92 тыс. вакансий). Однако региональная картина спроса и предложения неоднородна – во многом из-за демографических и миграционных факторов.

Так, в северных и восточных регионах сложилась нехватка резюме к числу размещенных вакансий: Павлодарская оласть (83 тыс. вакансий при 50 тыс. резюме), Северо-Казахстанская (47,3 тыс. вакансий при 26,5 тыс. резюме), Восточно-Казахстанская (76,7 тыс. вакансий при 42,1 тыс. резюме) и область Улытау (19,5 тыс. вакансий при 14,1 тыс. резюме).

На юге страны, напротив, фиксировался заметный избыток резюме над числом вакансий – Кызылординская (35,7 тыс. вакансий при 92 тыс. резюме), Туркестанская (96,7 тыс. вакансий при 184,4 тыс. резюме) области, г. Шымкент (43,1 тыс. вакансий и 102,6 тыс. резюме) и Мангистауская область (31,1 тыс. вакансий и 75,6 тыс. резюме). Такая картина соответствует регионам с более высоким естественным приростом населения и «молодой» возрастной структурой рабочей силы.

«В 2025 году 75% (999 тыс.) от общего количества вакансий приходилось на квалифицированный труд. Наибольшим спросом в течение года пользовались медсестры/братья (21,7 тыс. вакансий) с предлагаемой заработной платой 143-178 тыс. тенге, воспитатели (21,2 тыс.) с заработной платой 139-182 тыс. тенге, водители автомобиля (20 тыс. вакансий) с заработной платой 151-195 тыс. тенге и санитары(-ки) (19,6 тыс. вакансий) – 110-133 тыс. тенге. Со стороны соискателей наиболее активно резюме размещались на позиции бухгалтера (25,1 тыс. резюме) со средней ожидаемой зарплатой 308 тыс. тенге, водителя автомобиля (23,6 тыс. резюме) – 250 тыс. тенге, воспитателя (22,1 тыс. резюме) – 199 тыс. тенге, и на позицию юриста (19,1 тыс. резюме) со средней ожидаемой зарплатой 294 тыс. тенге», – говорится в публикации.

А вот наибольший оклад работодатели в 2025 году предлагали соискателям на позицию штурмана (на флоте) – от 875 до 900 тыс. тенге в месяц, заместителю начальника участка (в добывающей промышленности) – от 714 тыс. тенге и выше, а также машинистам-бурильщикам – от 700 тыс. тенге и выше. Среди соискателей в среднем наибольшую заработную плату указывали в резюме пилоты – 1,9 млн тенге, заместители начальника службы (в добывающей отрасли) – 1,2 млн тенге, а также капитаны судна – 1,1 млн тенге.

Социально-демографический профиль резюме показывает небольшое преобладание женщин (55%) и концентрацию основной массы соискателей в зрелых возрастах. Самая крупная возрастная группа – 35-44 года (383,7 тыс., 26,4%), затем 45-54 года (269,4 тыс., 18,5%) и 16-24 года (254,1 тыс., 17,5%), далее следует группа 29-34 года (239,5 тыс., 16,5%). Соискатели в возрасте 55-64 года составляют 158,9 тыс. (10,9%), а 25-28 лет – 143,1 тыс. (9,8%). Доли самых младших возрастов (до 16 лет) и 65+ в общей структуре минимальны. При этом в молодежной группе 16-24 года доля женщин выше (около 59,8%), тогда как в группе 55–64 года доля женщин ниже (около 45,9%).