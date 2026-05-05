Работа с NEET-молодежью должна продолжаться

Валентина Мелехова

Количество молодежи категории NEET в Костанайской области в прошлом году снизилось вдвое. И это несмотря на то, что в регионе не существует целевых проектов и программ, предназначенных исключительно для этой категории молодых людей. В основном работа с нигде не работающей и не учащейся молодежью ограничивается профилактикой и консультативной помощью. Самым действенным мероприятием считается ярмарка вакансий, проводимая ежеквартально и рассчитанная на содействие в трудоустройстве молодым людям в целом.

Вместе с тем молодежи категории NEET предлагают участие в государственных программах, направленных на обучение на краткосрочных курсах, поиск работы и социальную поддерж­ку. В 2025 году в Костанайской области была оказана 16 301 консультация, в том числе по гос­программам – 11 366, а также 3 057 психологических консультаций и 1 878 юридических. А с начала этого года молодежным ресурсным центром проведена 3 691 консультация.

– К участию в государственных программах молодежь категории NEET привлекаем преимущественно благодаря точечной информационной работе при подворовом обходе, периодичес­ки проводим информационные выезды на рынки. Большую роль в распространении информации играют социальные сети, где мы выкладываем анонсы о предстоя­щих мероприятиях, – пояснил директор молодежного ресурсного центра области Абай Дуйсеков.

В зоне особого внимания – подучетная молодежь. По всем районам региона заключены меморандумы между молодежными ресурсными центрами и службами пробации, в рамках которых оказывается консультационная помощь юриста и психолога, проводятся разъяснения о возможностях обучения и трудоустройства.

Благодаря проводимой работе круг молодежи, выпадающей из социальной и экономической жизни, существенно сузился. К началу 2025-го в Костанайской области, согласно Цифровой карте семьи, молодежи категории NEET насчитывалось 6 104 человека, а уже к концу прошлого года этот статус имели лишь 3 330 граждан. Сейчас их количество снижено до 3 266.

– Самым кризисным в этом плане в регионе оказался 2023 год, когда показатель резко вырос и составил 5,7 процента. Тогда в области было зарегистрировано 11 924 молодых человека, относящихся к категории NEET. Этот рост был связан с увеличением возраста молодежи с 29 до 34 лет, – уточнил Абай Дуйсеков.

При этом наибольшее количество NEET-молодежи наблюдается в областном центре, чуть меньше – в городах и Костанайском районе, в остальных районах количество значительно ниже. Это связано в целом с численностью населения, поскольку наибольшее число жителей области сосредоточено именно в Костанае.

