Работа с NEET-молодежью должна продолжаться
Валентина Мелехова
Количество молодежи категории NEET в Костанайской области в прошлом году снизилось вдвое. И это несмотря на то, что в регионе не существует целевых проектов и программ, предназначенных исключительно для этой категории молодых людей. В основном работа с нигде не работающей и не учащейся молодежью ограничивается профилактикой и консультативной помощью. Самым действенным мероприятием считается ярмарка вакансий, проводимая ежеквартально и рассчитанная на содействие в трудоустройстве молодым людям в целом.