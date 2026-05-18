Будущее рынка труда и развитие кадрового потенциала Казахстана обсудили в столице

В Астане состоялся Первый национальный форум ассоциаций работодателей Казахстана «PARYZ NEF 2026», посвященный глобальной трансформации сферы труда в эпоху искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz

В мероприятии, организованном при поддержке Международной организации труда (МОТ) и Международной организации работодателей (МОР), принял участие Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев. В ходе выступления на панельной сессии он обозначил ключевые тренды трансформации рынка труда и рассказал о мерах, реализуемых для подготовки кадров к новым экономическим условиям.

По словам министра, к 2035 году влияние искусственного интеллекта затронет почти половину всех профессий в Казахстане, а около 4 млн работников потребуется освоить навыки работы с ИИ.

«Сегодня рынок труда меняется быстрее, чем когда-либо ранее. Искусственный интеллект, автоматизация, роботизация и платформенная занятость формируют новую реальность, которая напрямую влияет на экономику, бизнес и каждого работника», - отметил Асқарбек Ертаев.

В ответ на эти изменения Министерство труда реализует комплексную трансформацию системы занятости по четырем ключевым направлениям.

Первое направление – синхронизация подготовки кадров с потребностями экономики. В Казахстане действует система прогнозирования потребности в кадрах и развивается Национальная система квалификаций, охватывающая 97% ключевых отраслей экономики. Оцифрованы профессиональные стандарты по 4,5 тыс. профессий. Следующим этапом станет прогнозирование востребованных навыков и внедрение ИИ-сервисов для разработки новых профстандартов.

Второе направление – оперативное обновление навыков и переподготовка работников. По поручению Главы государства создается Национальный центр трансформации профессий. Через платформу Skills.Enbek в текущем году обучение пройдут около 100 тыс. человек, а более 10 тыс. граждан смогут пройти краткосрочную подготовку по востребованным рабочим специальностям.

Третье направление – создание цифровой службы занятости. На основе межведомственных данных и технологий искусственного интеллекта система будет заранее выявлять риски безработицы и предлагать персональные меры поддержки. С июня 2026 года в двух регионах стартует пилот по внедрению ИИ-агента для подбора мер содействия занятости.

Четвертое направление – развитие платформенной занятости и усиление социальной защиты работников. Благодаря законодательным изменениям обязательные социальные платежи уже произведены почти за 400 тыс. платформенно занятых граждан.

Отдельное внимание Министерство уделяет вопросам безопасности труда. В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта внедряются современные решения для прогнозирования производственных рисков, предупреждения травматизма и предотвращения трудовых конфликтов. В ближайшее время будет запущен единый ситуационный центр с предиктивными технологиями и IT-мониторингом условий труда в режиме реального времени.

«Мы открыты к совместной работе с работодателями, отраслевыми ассоциациями, образовательными организациями и цифровыми платформами. Только в партнерстве можно обеспечить качественную подготовку кадров, развитие цифровой занятости и формирование новой культуры труда в Казахстане», – подчеркнул министр.

По итогам выступления глава Минтруда пригласил участников форума к практическому партнерству в разработке профессиональных стандартов, подготовке кадров, формализации платформенной занятости и внедрении современных цифровых решений, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности рынка труда Казахстана.