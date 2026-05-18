Будущее рынка труда и развитие кадрового потенциала Казахстана обсудили в столице

Занятость
Айман Аманжолова
корреспондент

В Астане состоялся Первый национальный форум ассоциаций работодателей Казахстана «PARYZ NEF 2026», посвященный глобальной трансформации сферы труда в эпоху искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

В мероприятии, организованном при поддержке Международной организации труда (МОТ) и Международной организации работодателей (МОР), принял участие Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев. В ходе выступления на панельной сессии он обозначил ключевые тренды трансформации рынка труда и рассказал о мерах, реализуемых для подготовки кадров к новым экономическим условиям.

По словам министра, к 2035 году влияние искусственного интеллекта затронет почти половину всех профессий в Казахстане, а около 4 млн работников потребуется освоить навыки работы с ИИ.

«Сегодня рынок труда меняется быстрее, чем когда-либо ранее. Искусственный интеллект, автоматизация, роботизация и платформенная занятость формируют новую реальность, которая напрямую влияет на экономику, бизнес и каждого работника», - отметил Асқарбек Ертаев.

В ответ на эти изменения Министерство труда реализует комплексную трансформацию системы занятости по четырем ключевым направлениям.

Первое направление – синхронизация подготовки кадров с потребностями экономики. В Казахстане действует система прогнозирования потребности в кадрах и развивается Национальная система квалификаций, охватывающая 97% ключевых отраслей экономики. Оцифрованы профессиональные стандарты по 4,5 тыс. профессий. Следующим этапом станет прогнозирование востребованных навыков и внедрение ИИ-сервисов для разработки новых профстандартов.

Второе направление – оперативное обновление навыков и переподготовка работников. По поручению Главы государства создается Национальный центр трансформации профессий. Через платформу Skills.Enbek в текущем году обучение пройдут около 100 тыс. человек, а более 10 тыс. граждан смогут пройти краткосрочную подготовку по востребованным рабочим специальностям.

Третье направление – создание цифровой службы занятости. На основе межведомственных данных и технологий искусственного интеллекта система будет заранее выявлять риски безработицы и предлагать персональные меры поддержки. С июня 2026 года в двух регионах стартует пилот по внедрению ИИ-агента для подбора мер содействия занятости.

Четвертое направление – развитие платформенной занятости и усиление социальной защиты работников. Благодаря законодательным изменениям обязательные социальные платежи уже произведены почти за 400 тыс. платформенно занятых граждан.

Отдельное внимание Министерство уделяет вопросам безопасности труда. В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта внедряются современные решения для прогнозирования производственных рисков, предупреждения травматизма и предотвращения трудовых конфликтов. В ближайшее время будет запущен единый ситуационный центр с предиктивными технологиями и IT-мониторингом условий труда в режиме реального времени.

«Мы открыты к совместной работе с работодателями, отраслевыми ассоциациями, образовательными организациями и цифровыми платформами. Только в партнерстве можно обеспечить качественную подготовку кадров, развитие цифровой занятости и формирование новой культуры труда в Казахстане», – подчеркнул министр.

По итогам выступления глава Минтруда пригласил участников форума к практическому партнерству в разработке профессиональных стандартов, подготовке кадров, формализации платформенной занятости и внедрении современных цифровых решений, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности рынка труда Казахстана.

#Казахстан #Астана #занятость

Популярное

Все
Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
В Казахстане тестируют отечественный препарат от аллергии на полынь
Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными проектами Алматы
Локализация производства Nuctech станет частью развития транзитного потенциала Казахстана
Аида Балаева поздравила музейных работников с праздником
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской области
В Астане на LRT зафиксировали нарушения
Неиспользуемые сельхозугодья вернули в госсобственность в ВКО
Свыше 84% граждан Казахстана поддерживают вектор развития страны – результаты соцопроса
Назначен вице-министр просвещения
Дзюдоист Нурмухамет Ботабай стал победителем турнира в Испании
Более 7 тысяч человек эвакуировали из-за землетрясения в Китае
Китайский турист застрял из-за травмы в горах близ БАО
Олжаса Сулейменова поздравили с 90-летием
Смартфоны и шпаргалки: 86 нарушений выявили за первую неделю основного ЕНТ
Столичный бегун победил на чемпионате Центральной Азии
Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Реала» - источник
Права новорожденных нарушали в Кызылординской области
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Работа с NEET-молодежью должна продолжаться
Минтруда меняет подходы к трудоустройству уязвимых слоев на…
Полномочия техинспекторов расширили в Казахстане
Получай навыки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]