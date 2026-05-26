Школьники в Казахстане могут официально работать на летних каникулах

Через платформу «Мои летние каникулы» с начала 2026 года трудоустроено уже 1 024 учащихся

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане для обеспечения занятости и профессиональной ориентации учащихся реализуется ряд мер. Об этом на заседании правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает Kazpravda.kz

Он отметил, что на платформе Электронной биржи труда – enbek.kz с прошлого года запущен специальный раздел «Мои летние каникулы».

«Это возможность для учащихся уже с 14 лет регистрироваться на платформе, создавать свой личный кабинет, размещать резюме и самостоятельно искать подходящие вакансии. При этом, для учащихся до 16 лет регистрация и создание личного кабинета осуществляется законными представителями», — пояснил Аскарбек Ертаев.

Платформа обеспечивает официальный безопасный поиск работы и формирование обязательных трудовых договоров. Через платформу «Мои летние каникулы» с начала 2026 года трудоустроено 1 024 учащихся, в 2025 году трудоустроено - 4 552.

В целом с прошлого года активными мерами было охвачено более 8,5 тыс. молодых граждан. Значительная часть учащихся трудоустроена в общественных работах, поскольку при участии не требуется наличие образования. В текущем году трудоустройство будет обеспечено по завершению учебного процесса.

Также Аскарбек Ертаев отметил, что количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, которым разрешена трудовая деятельность, составляет 1,7 млн молодых людей.

Согласно данным информационных систем министерства, на сегодня занятостью охвачены 5,3 тыс. учащихся.

«Наибольшее количество занято в сферах торговли, предоставления услуг по развлечению и отдыху, а также питания – то есть те направления, где подростки чаще всего получают первый трудовой опыт. В разрезе профессий это – рабочие по озеленению, курьеры, официанты, продавцы-консультанты, помощники поваров, аниматоры и т.д.», — уточнил министр.

Он отметил, что в целях усиления защиты трудовых прав несовершеннолетних, с начала текущего года реализуется межведомственный План мероприятий, в рамках которого прорабатываются законодательные изменения в Трудовой кодекс и Закон «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей».

Министр уточнил, что изменения предусматривают:

- повышение ответственности работодателей за обеспечение безопасных условий труда несовершеннолетних, включая обязательное страхование от несчастных случаев;

- закрепление прав несовершеннолетних на получение страховой защиты;

- нормативное определение допустимых и недопустимых форм занятости несовершеннолетних, с учетом возраста, характера выполняемой работы и требований безопасности.

Ертаев подчеркнул, что предлагаемые изменения соответствуют международным стандартам в сфере защиты трудовых прав несовершеннолетних, закрепленным Конвенции МОТ № 182 о запрещении и искоренении наихудших форм детского труда.

Наряду с законодательными изменениями будут усилены контрольные меры:

- мониторинг занятости несовершеннолетних будет проводиться в цифровом формате на базе Карты трудовых рисков на всех предприятиях республики;

- будет усилен контроль за неформальной занятостью в секторах с повышенными рисками.