Школьники в Казахстане могут официально работать на летних каникулах

Занятость

Через платформу «Мои летние каникулы» с начала 2026 года трудоустроено уже 1 024 учащихся

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане для обеспечения занятости и профессиональной ориентации учащихся реализуется ряд мер. Об этом на заседании правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает Kazpravda.kz

Он отметил, что на платформе Электронной биржи труда – enbek.kz с прошлого года запущен специальный раздел «Мои летние каникулы».

«Это возможность для учащихся уже с 14 лет регистрироваться на платформе, создавать свой личный кабинет, размещать резюме и самостоятельно искать подходящие вакансии. При этом, для учащихся до 16 лет регистрация и создание личного кабинета осуществляется законными представителями», — пояснил Аскарбек Ертаев.

Платформа обеспечивает официальный безопасный поиск работы и формирование обязательных трудовых договоров. Через платформу «Мои летние каникулы» с начала 2026 года трудоустроено 1 024 учащихся, в 2025 году трудоустроено - 4 552.

В целом с прошлого года активными мерами было охвачено более 8,5 тыс. молодых граждан. Значительная часть учащихся трудоустроена в общественных работах, поскольку при участии не требуется наличие образования. В текущем году трудоустройство будет обеспечено по завершению учебного процесса.

Также Аскарбек Ертаев отметил, что количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, которым разрешена трудовая деятельность, составляет 1,7 млн молодых людей.

Согласно данным информационных систем министерства, на сегодня занятостью охвачены 5,3 тыс. учащихся.

«Наибольшее количество занято в сферах торговли, предоставления услуг по развлечению и отдыху, а также питания – то есть те направления, где подростки чаще всего получают первый трудовой опыт. В разрезе профессий это – рабочие по озеленению, курьеры, официанты, продавцы-консультанты, помощники поваров, аниматоры и т.д.», — уточнил министр.

Он отметил, что в целях усиления защиты трудовых прав несовершеннолетних, с начала текущего года реализуется межведомственный План мероприятий, в рамках которого прорабатываются законодательные изменения в Трудовой кодекс и Закон «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей».

Министр уточнил, что изменения предусматривают:

- повышение ответственности работодателей за обеспечение безопасных условий труда несовершеннолетних, включая обязательное страхование от несчастных случаев;

- закрепление прав несовершеннолетних на получение страховой защиты;

- нормативное определение допустимых и недопустимых форм занятости несовершеннолетних, с учетом возраста, характера выполняемой работы и требований безопасности.

Ертаев подчеркнул, что предлагаемые изменения соответствуют международным стандартам в сфере защиты трудовых прав несовершеннолетних, закрепленным Конвенции МОТ № 182 о запрещении и искоренении наихудших форм детского труда.

Наряду с законодательными изменениями будут усилены контрольные меры:

- мониторинг занятости несовершеннолетних будет проводиться в цифровом формате на базе Карты трудовых рисков на всех предприятиях республики;

- будет усилен контроль за неформальной занятостью в секторах с повышенными рисками.

 

#работа #школьники #трудоустройство

Популярное

Все
«Елимай» заряжен на победу
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Сердце Прометея
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Сними кино прямо из дома!
Преображается левобережье Сырдарьи
Готовы поспорить со знаменитыми курортами
Диалог на фоне глобальных перемен
«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»
Развивать общее интеллектуальное пространство
У гвардейцев – особая роль
Получили долгожданное жилье
Спектакль «Лютый» – мощная метафора на стыке драмы и вестерна
Стабилизация цен достигнута благодаря крупным регионам
В погоне за счастьем
Цифровизация против барьеров
Серебряная драма в Тиране
Прощай, школа!
Определена повестка
Развитие туризма: Аида Балаева поручила усилить взаимодействие с регионами
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Читайте также

Бизнес делает ставку на опыт
Будущее рынка труда и развитие кадрового потенциала Казахст…
Работа с NEET-молодежью должна продолжаться
Минтруда меняет подходы к трудоустройству уязвимых слоев на…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]