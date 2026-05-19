Бизнес делает ставку на опыт

Занятость
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

На рынке труда региона наметился показательный сдвиг: работодатели все чаще ищут не просто специалистов, имеющих диплом, а работников с практическими навыками. То есть спрос на чис­то академические компетенции постепенно уступает мес­то прикладным.

фото Палаты предпринимателей СКО

По данным палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области, в числе наиболее востребованных рабочих профессий остаются тракторис­ты-машинисты – сегодня по региону их требуется 132 штатные единицы. Сохраняется также спрос на инженеров-механизаторов, медсестер, учителей физкультуры.

В топ-5 самых востребованных специа­листов вошли: повар (330 вакансий), электромонтер (220), логопед (178), автослесарь (163), ну и уже упоминавшийся тракторист-машинист (132).

Наименьшую потребность в новых сотрудниках испытывают предприятия горнодобывающей промышленности, сферы информации и связи. При этом общий запрос бизнеса четко смещен в сторону прикладных навыков.

Основной кадровый дефицит (2 862 вакансии) приходится на специалистов с профессионально-техническим образованием. Для выпускников вузов открыто значительно меньше позиций – 1 250. Еще 304 вакансии рассчитаны на людей, имеющих только аттестат о среднем образовании, 62 – на лиц, окончивших краткосрочные курсы, а в 217 случаях образование и вовсе не имеет значения.

Как отметила начальник отдела развития человеческого капитала региональной палаты предпринимателей Ирина Торопова, рынок труда сегодня все отчетливее демонстрирует запрос на специалистов, готовых сразу включаться в производственные процессы. Эксперты связывают эту тенденцию с изменением самой экономики: автоматизация и цифровые технологии берут на себя часть наиболее трудоемких вычислительных или рутинных функций, тогда как на первый план выходят конкретные умения – работать с техникой, оборудованием и людьми.

Именно поэтому результаты мониторинга планируется направить в профильные ведомства. Это позволит скорректировать учебные программы и распределение образовательных грантов, чтобы система подготовки кадров (как в колледжах, так и в вузах) точнее соответствовала реальным потребностям экономики региона.

В этих условиях главный вызов для сис­темы образования – не учить дольше, а учить иначе.

#регионы #занятость #СКО #Образование #кадры

