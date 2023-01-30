Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания

Правительство
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В прошедшую субботу заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в регионах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: Kazpravda.kz

В разрезе областей цены на социально значимые продукты питания с начала года больше всего выросли в Мангистауском регионе (на 2,9%), там подорожало 10 наименований СЗПТ. В тройку антилидеров также попали область Улытау (с ростом цен на 2,6%) и город Астана (рост на 2,1%).

В то же время, по данным Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК, региональные комиссии по сдерживанию цен начали показывать реальные результаты в выявлении непродуктивных посредников (с начала года в регионах проведено 125 заседаний по этому вопросу).

«В Алматы выявлены цепочки непродуктивных посредников и факты превышения торговой надбавки выше 15% на продовольственных рынках «Жулдыз» и «Арыстан». По результатам работы комиссии руководство рынков распорядилось не впускать на их территории лишних посредников, тем самым устранив незаконную деятельность, приводящую к росту цен», – сообщил и.о. председателя Комитета торговли Айдар Абильдабеков.

По его словам, в СКО выявлен посредник, который поставлял яйца (С1) в магазин «у дома». В Алматинской области по линии Агентства по защите и развитию конкуренции в действиях двух предприятий усматриваются признаки антиконкурентных согласованных действий при реализации куриных яиц социальной категории. Все эти факты свидетельствуют, что региональные комиссии начали выявлять конкретные случаи посредничества и принимать соответствующие меры.

Вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов доложил о проводимой работе по формированию резервов региональных стабилизационных фондов по овощам на предстоящее межсезонье. 

«12 регионов уже законтрактовали объемы картофеля свыше 100% потребности на межсезонье, 7 – свыше 50%; по моркови – 10 регионов создали запасы более 100%, 8 – свыше 50%; по капусте – 5 регионов подписали договоры на 100% обеспечение потребности, 9 – свыше 50%. По луку – 9 регионов находятся в «зеленой» зоне, то есть законтрактовали объемов более 100% от потребности, 8 – свыше 50%. В «красной» зоне, это контрактация менее 50%, по запасам картофеля – Алматинская область, по моркови – Павлодарская и Алматинская, по капусте – Мангистауская, Абайская, Алматинская, Жамбылская, Атырауская, Павлодарская, по луку – Алматинская, Павлодарская, Жетысу», – сообщил Баглан Бекбауов.

На сегодня при нормах потребления риса до сбора нового урожая в 56,5 тысячи тонн (период с февраля по август 2023 года) запасы акиматов составляют 88,6 тысячи тонн. Кроме того, производители Кызылординской области готовы отгрузить дополнительно рис в объеме 5,9 тысячи тонн, если будет потребность. Таким образом, имеющихся запасов риса достаточно, чтобы полностью обеспечить потребность страны в рисе до следующего урожая.

По данным Министерства сельского хозяйства, в Туркестанской области из 170 пострадавших тепличных хозяйств общей площадью 46 га из-за погодных условий пострадало 36,8 га, из-за проблем с отоплением – 9,2 га. Из них только 1,2 га были засеяны чувствительными для рынка культурами – огурцами и помидорами. Сейчас для поддержки пострадавших фермерских хозяйств ведется работа по их обеспечению льготным кредитованием, налаживанию прямых поставок угля, также рассматривается вопрос предоставления отсрочек по кредитам (на основании актов об ущербе).  

По данным статистики, в республике сегодня действуют 1,2 тысячи га теплиц, производящих огурцы и помидоры совокупно порядка 190 тысяч тонн. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить спрос населения в тепличных овощах с учетом ситуации с Туркестанской областью.

«Цены на овощи в межсезонье должны быть стабильными в каждом регионе, не отличаться от установленных индикативов (цена закупа плюс транспортные расходы, хранение и торговая надбавка). Мы утвердили схему закупа ранних овощей через форвард, но далеко не все регионы следуют ей, продолжают через «оборотные схемы». Поручаю Комитету торговли проверить все регионы по ценам закупа овощей через форвардные закупы и «оборотные схемы», также сделать анализ цен. По его итогам будем принимать решения», – подвел итоги совещания Серик Жумангарин.

 

 

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