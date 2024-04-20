Свыше 8,8 тыс. казахстанских семей получили господдержку после паводков

В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков, передает Kazpravda.kz

Правительство проводит данную работу по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Жители Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской и ряда других областей республики подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 16 862 заявки.

По состоянию на 20 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 8 814 семей на сумму около 3,2 млрд тенге. Более 2 тыс. семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб почти на 1 млрд тенге. Объем выплат за павший скот достиг 89 млн тенге.

На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовано 3210 жилых домов, по 1969 объектам проведена оценка.

Более 447 млн тенге выделено на проведение ремонтных работ в 311 домах.

35 семей получили дома и квартиры взамен старого жилья.

Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле Правительства. По поручению Президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка.