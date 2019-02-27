Не должно быть в Казахстане детских домов – Назарбаев

В Казахстане нужно проводить комплексную работу, чтобы в конечном счете упразднить детские дома. Такое мнение высказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на XVIII съезде партии "Нур Отан" в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мы можем помочь многим детям. Еще раз говорю – не должно быть в Казахстане детских домов. Мы должны взять на воспитание, заниматься этим. По разным ситуациям женщины оставляют детей в детских домах, если их поддержать на первых порах, они могут снова забрать своего ребенка. Или вот так помогать больным по состоянию здоровья детям, ставить их на ноги", – сказал Президент.
Ранее в своем выступлении представитель гражданского сектора, учредитель фонда по защите прав детей Динара Закиева предложила использовать опыт трансформации астанинского детского дома в центр поддержки для детей, чтобы во всех регионах оказывать помощь семьям в трудных жизненных ситуациях.
"Существующая инфраструктура и ресурсы должны быть направлены, прежде всего, на профилактику, на помощь семье и ребенку, чтобы они не попадали в детдома. В центре выстроили работу четырех служб: службы поддержки семьи, школы приемных родителей, адаптации несовершеннолетних и образовательный центр. Только за год служба поддержки семьи помогла 57 семьям, в которых воспитывается 171 ребенок. Более того, многодетные мамы могут оставлять здесь детей, а в это время проходить переквалификацию и трудоустраиваться. В этом мы также помогаем", – сказала она.
Напомним, 28 ноября 2018 года в ходе выступления на VIII Гражданском форуме Нурсултан Назарбаев уже говорил о том, что необходимо работать над устранением
детских домов, а также наладить работу по созданию отечественных агентств по усыновлению детей.