Не грузите сети! Свежий выпуск 12 июня 2023 г. 5:00 149 Валентина Мелехова Чрезмерное количество используемых электроприборов и их неправильная эксплуатация все чаще становится причиной пожаров в квартирах Костаная. Начало лета в Костанае выдалось на редкость жарким. К изнуряющей духоте добавились ремонтные работы на теплосетях, вследствие которых район КЖБИ остался без горячего водоснабжения. В итоге местные жители в срочном порядке устанавливают бойлеры, кондиционеры... С одной стороны, технологический прогресс – хорошая штука. Помогает человеку с комфортом пережить некоторые неудобства, но с другой – очень даже опасная, нередко приводящая к плачевным последствиям. Мало кто задумывается о том, что существующие сети просто не выдерживают чрезмерной нагрузки на них. Особенно в старых домах. Ведь в то время, когда их строили и прокладывали электропроводку, не учитывалось, что наступят времена, когда квартиры будут перегружены электробытовыми приборами: стиральные машины, компьютеры, телевизоры, плиты с электроросжигом, микроволновки. К тому же, раньше при возведении многоэтажек использовалась алюминиевая проводка, в современных домах по большей части прокладывают медные провода, обладающие более высокой выдержкой при нагрузках. Еще один момент –новомодное явление устанавливать в щитках автоматические выключатели высокой мощности. К примеру, для квартиры достаточно устройства мощностью 16–25 ампер. Но в Костанае есть случаи установки приборов мощностью 32 и даже 40 ампер. В этом случае, по словам специалистов, автовыключатели не выполняют свои функции, и вся нагрузка ложится на электропроводку. Так вот, все эти неучтенные по незнанию или халатности нюансы становятся причиной трагедий. В Костанае неуклонно растет количество пожаров в квартирах из-за короткого замыкания электропроводки. Только с начала лета зарегистрировано несколько таких возгораний. Последний произошел ранним утром 5 июня в доме №15 по ул. Волынова. В результате замыкания загорелась стиральная машина. К счастью никто не пострадал. С начала текущего года на территории Костанайской области зарегистрировано 362 пожара, в числе которых по причине короткого замыкания электрических проводов и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов – 48. В аналогичный период прошлого года в области произошло 258 пожаров, по причине короткого замыкания и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов – 44. Получается, что примерно 15% от общего количества пожаров возникли в результате короткого замыкания. Это может случиться из-за несоблюдения правил пожарной безопасности, причем в основном такого рода возгорания происходят в старых домах, которые эксплуатируются 30 и более лет. #Костанай #пожары #эксплуатация #электроприборы #энергосети #замыкание