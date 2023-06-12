Не грузите сети!

Начало лета в Костанае выдалось на редкость жарким. К изнуряющей духоте добавились ремонтные работы на теплосетях, вследствие которых район КЖБИ остался без горячего водоснабжения. В итоге местные жители в срочном порядке устанавливают бойлеры, кондицио­неры...

С одной стороны, технологический прогресс – хорошая штука. Помогает человеку с комфортом пережить некоторые неудобства, но с другой – очень даже опасная, нередко приводящая к плачевным последствиям.

Мало кто задумывается о том, что существующие сети просто не выдерживают чрезмерной нагрузки на них. Особенно в старых домах. Ведь в то время, когда их строили и прокладывали электропроводку, не учитывалось, что наступят времена, когда квартиры будут перегружены электробытовыми приборами: стиральные машины, компьютеры, телевизоры, плиты с электроросжигом, микроволновки. К тому же, раньше при возведении многоэтажек использовалась алюминиевая проводка, в современных домах по большей части прокладывают медные провода, обладающие более высокой выдерж­кой при нагрузках.

Еще один момент –новомодное явление устанавливать в щитках автоматические выключатели высокой мощности. К примеру, для квартиры достаточно устройства мощ­ностью 16–25 ампер. Но в Костанае есть случаи установки приборов мощностью 32 и даже 40 ампер. В этом случае, по словам специалистов, автовыключатели не выполняют свои функции, и вся нагрузка ложится на электропроводку.

Так вот, все эти неучтенные по незнанию или халатности нюансы становятся причиной трагедий. В Костанае неуклонно растет количество пожаров в квартирах из-за короткого замыкания электропроводки. Только с начала лета зарегистрировано несколько таких возгораний. Последний произошел ранним утром 5 июня в доме №15 по ул. Волынова. В результате замыкания загорелась стиральная машина. К счастью никто не пострадал.

С начала текущего года на территории Костанайской области зарегистрировано 362 пожара, в числе которых по причине короткого замыкания электрических проводов и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов – 48. В аналогичный период прошлого года в области произошло 258 пожаров, по причине короткого замыкания и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуа­тации бытовых электроприборов – 44.

Получается, что примерно 15% от общего количества пожаров возникли в результате короткого замыкания. Это может случиться из-за несоблюдения правил пожарной безопаснос­ти, причем в основном такого рода возгорания происходят в старых домах, которые эксплуатируются 30 и более лет.