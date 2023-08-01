Не менее 16 человек погибли при падении крана в Индии

Шестнадцать рабочих погибли и трое получили ранения при падении крана на группу рабочих на строительстве скоростной автомагистрали в штате Махараштра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Авария произошла, когда строители управляли передвижным краном мостового типа – специализированной машиной, способной перемещать большие стальные балки, которые используются при строительстве автомобильных дорог, железнодорожных мостов и служат фундаментом для больших зданий.

По данным полиции, еще пять рабочих могут находиться под обломками рухнувшего крана.

Полиция, пожарные и другие экстренные службы в настоящее время участвуют в спасательных операциях на месте аварии. Власти потребовали от полиции провести расследование причин инцидента.