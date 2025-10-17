Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев в торжественной обстановке вручил госнаграды спасателям, которые проявили отвагу и самоотверженность в экстремальных ситуациях. Среди тех, кто был удостоен чести получить медаль «Ерлігі үшін» («За мужество») – главный спасатель-специалист водолазно-спасательного отделения республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК Игорь Максимов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Акорды

Игорь Максимов – не просто специалист, а спасатель международного класса, чья профессиональная карьера насчитывает 28 лет преданной службы. За эти годы он неоднократно демонстрировал исключительное мужество и готовность рисковать собственной жизнью ради спасения других. Его послужной список впечатляет: от тушения масштабного пожара в ущелье Горельник в 2002 году до ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции и Афганистане в 2023 году.

В его практике – устранение ледовых заторов на реке Сырдарья, поисковые операции в самых труднодоступных местах, таких как ущелье Ким-Асар, Куртинское водохранилище и поселок Кызыл-Агаш. Каждая из этих операций требовала не только физической выносливости, но и высочайшего профессионализма, хладнокровия и умения принимать быстрые и верные решения в критических ситуациях.

Получая высокую награду из рук Президента, Игорь Максимов подчеркнул, что эта медаль – заслуга не только его личного труда, но и всего коллектива, его команды. Медаль для него стала символом признания государством героической работы спасателей и напоминанием о том, что в самые трудные моменты жизни есть люди, готовые прийти на помощь, рискуя всем.

«Работал я в команде, вместе с моими сотрудниками, которые, как и я, спасали людей в сложных ситуациях — в горах, на местах ДТП, во время поисков вертолета, а также в Афганистане и Турции. Мы всегда действовали сообща, плечом к плечу с товарищами. За годы службы подготовил достойную смену учеников, которые теперь сами стали инструкторами и продолжают славные традиции спасательного ремесла. Мои воспитанники достойны высоких наград за свою преданность и упорный труд. Они самоотверженно выполняют сложные задачи и смело преодолевают любые опасности», – сказал он.

Спасатель подчеркивает заслуги его семьи, которая с пониманием и поддержкой ждала его из многочисленных командировок, в том числе и из той, что была в январе этого года - поиски утонувшей машины в Семее.

О награде Игорь Максимов узнал, когда его вызвали в Астану. Он был приятно удивлен.

История Игоря Максимова и его коллег – вдохновляющий пример мужества, профессионализма и преданности долгу. Таких людей можно назвать настоящими героями нашего времени, чьи подвиги служат примером для будущих поколений спасателей.