Джонни Депп может снова сыграть Джека Воробья

Американский актер ведет переговоры об участии в шестой части «Пиратов Карибского моря», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: @johnnydepp

Звезда Голливуда может вернуться к роли капитана Джека Воробья, однако его персонаж не станет главным героем нового фильма. Основное внимание в шестой части планируют уделить персонажу, которого сыграет актриса Марго Робби, а Воробей может стать второстепенным героем.

Последняя часть «Пиратов Карибского моря» — «Мертвецы не рассказывают сказки» — вышла в 2017 году. Участие Джонни Деппа в шестой части «Пиратов Карибского моря» оказалось под вопросом после публикации в 2018 году. Причина — скандал с Эмбер Херд, суд с которой в итоге Депп выиграл.