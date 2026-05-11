Неделя осведомленности о вреде чрезмерного потребления соли стартовала в Казахстане

Большая часть соли поступает в рацион из переработанных и упакованных продуктов

С 11 по 17 мая 2026 года проходит Неделя осведомленности о вреде чрезмерного потребления соли (Salt Awareness Week), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава

По данным ведомства, цель кампании — повысить информированность о влиянии соли на здоровье и призвать к действиям для снижения её потребления.

Чрезмерное потребление соли повышает артериальное давление и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта — одних из основных причин смертности во всём мире.

Большая часть соли поступает в наш рацион из переработанных и упакованных продуктов, поэтому для улучшения здоровья населения необходимы не только индивидуальные изменения привычек, но и системные меры со стороны государства и пищевой промышленности.

Снижение потребления соли — один из самых простых и эффективных способов улучшить здоровье и предотвратить заболевания.