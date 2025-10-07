Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент полиции Астаны проводит досудебное расследование по заявлениям вкладчиков МЖК «Жана Арка» по факту мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

В ходе следствия установлено, что недобросовестный застройщик привлекал деньги граждан для строительства жилого комплекса, не имея на то соответствующих разрешений.

В результате преступных действий застройщика вкладчикам причинен особо крупный ущерб в размере 4 млрд тенге, были затронуты интересы более 300 семей.

«Виновный задержан и с санкции суда взят под стражу. Расследование продолжается, по делу назначены все необходимые экспертизы», – проинформировали в надзорном органе.

В столичной прокуратуре призывали граждан перед покупкой квартиры тщательно проверять наличие разрешения на привлечение средств дольщиков. Это поможет избежать мошенничества и защитить свои права.