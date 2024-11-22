Недопустим одинаковый подход в наказании к наркобаронам и мелким закладчикам – AMANAT

Общество, Криминал
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В ходе собрания фракции партии AMANAT в Мажилисе депутаты рассмотрели вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Фото: AMANAT

Ключевой темой обсуждения стал пересмотр законодательства в данной области в части ужесточения наказания для организаторов наркобизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов в своем выступлении предложил рассмотреть возможность гуманизации наказания для наркокурьеров, которые совершили преступление впервые.

«Среди них немало подростков и молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Некоторые из них уже получили наказания свыше 10 лет лишения свободы. В реальности их вовлекли в эту незаконную деятельность сами производители и поставщики наркотиков, чьи наказания несоизмеримы с тяжестью их преступлений. Президент подчеркнул необходимость дифференцированного подхода к наказанию таких лиц, и этот вопрос следует рассмотреть до второго чтения законопроекта. При этом правоохранителей, уличённых в причастности к незаконному обороту наркотиков, предлагаем приравнять к наркобаронам и применять к ним самое суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы», – заявил он.

Кошанов акцентировал внимание на том, что наркопреступники активно используют новые информационные технологии и поэтому крайне важно усилить систему киберконтроля. Кроме того, заметно «хромает» разъяснительная работа среди населения, особенно – молодежи.

«Молодые незрелые умы в поисках легких денег ломают себе судьбы. Попадают в места лишения свободы, не зная, что за распространение наркотиков, за «закладки» им грозит от 10 лет лишения свободы. В начале прошлой недели вышел документальный фильм «Закладка», который за это время посмотрели миллионы людей. И такого рода фильмы следует показывать в школах, колледжах и университетах, чтобы предупреждать об опасности наркотиков. Не зря говорят, кто экономит на школах, тот будет строить тюрьмы. Нельзя допустить того, чтобы целые поколения катились в пропасть», – сказал Ерлан Кошанов.

В свою очередь депутат Мажилиса, член фракции AMANAT Снежанна Имашева рассказала о проделанной работе над законопроектом по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Народные избранники внесли порядка 50 поправок, документ широко обсуждался с экспертами, представителями НПО и членами Общественной палаты при Мажилисе.

«Мы концептуально одобрили ряд изменений в Уголовный кодекс, предусматривающие усиление ответственности за незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, незаконный оборот прекурсоров и другие деяния. При этом, установлен запрет на немедицинское употребление наркотических средств в необщественных местах. Принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему государственного и общественного противодействия наркомании и наркобизнесу в целом», – сказала она.

Член Национального курултая, адвокат Айман Умарова также отметила важность соразмерности наказания для крупных наркопроизводителей и посредников. По ее словам, сейчас необходимо привести законодательство в соответствие с принципами социальной справедливости. Далее она затронула вопрос эффективности исправительной системы, заявив, что в своем нынешнем виде она лишь изолирует преступников от общества, но крайне мало способствует их перевоспитанию.

Представители правительства и правоохранительных органов вместе с депутатами обсудили подходы и конкретные нормы, заложенные в законопроекте по решению актуальных проблем в сфере противодействия наркотикам. Среди них, проведение тематических социологических исследований, использование искусственного интеллекта для кибернадзора, оказание помощи в реабилитации наркозависимых и другие.

Подводя итоги собрания, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что проект закона с учетом всех высказанных предложений будет вынесен на обсуждение ближайшего пленарного заседания Мажилиса.

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