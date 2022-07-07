Недозволенные методы следствия: начато расследование в отношении экс-сотрудников Антикора по делу Ларисы Пак

Антикоррупционная служба начало досудебное расследование по факту применения недозволенных методов следствия бывшими сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции, участвовавшими в расследовании уголовного дела в отношении экс-исполняющей обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Ларисы Пак, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

С 2017 по 2018 год следственно-оперативная группа расследовала уголовное дело, которое впоследствии прекратили за отсутствием состава преступления.

«6 июля 2019 года подозреваемая по делу Л.Ю. Пак скончалась.

7 декабря 2020 года Лариса Пак полностью реабилитирована Агентством по противодействию коррупции в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Пользуясь случаем, Агентство по противодействию коррупции в качестве правопреемника упраздненного Национального бюро по противодействию коррупции выражает искренние соболезнования родственникам Ларисы Юн-Бойевны Пак в связи с утратой и приносит официальные извинения за причиненный вред», – отметили в агентстве.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.