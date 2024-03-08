Нефтяной транзит возрастет

Министр энергетики Казах­стана Алмасадам Саткалиев на днях провел встречу со своим коллегой – министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

Встреча состоялась по итогам 20-го заседания совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся делового взаимодействия в области энергетики, транзита казахстанской нефти, осуществления крупномасштабных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

Как известно, в ноябре 2022 года между компаниями «КазМунайГаз» (КМГ) и SOCAR было подписано соглашение о транзите нефти по маршруту Актау – Баку – Тбилиси – Джейхан. По итогам 2023 года отгрузка нефти с порта Актау составила 1 057 тыс. тонн в направлении Баку – Тбилиси – Джейхан. На 2024 год запланирована поставка казахстанской нефти через БТД в объеме 1,5 млн тонн.

– Перед нашими национальными компаниями поставлена задача по наращиванию объема поставки нефти с учетом роста добычи в Казахстане. В этой связи мы планируем увеличить объем поставок казахстанской нефти, – отметил в ходе встречи Алмасадам Саткалиев.

Главы энергетических министерств также обсудили предстоящие работы в рамках проекта, нацеленного на интеграцию энергосистем Кавказского региона и Центральной Азии путем прокладки глубоководного кабеля по дну Каспийского моря.