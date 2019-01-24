Общество
Нефтяным компаниям Мангистауской области выписали штрафов на 30 млрд тенге
Нефтяные компании Мангистауской области нарушили экологическое законодательство на 30 миллиардов тенге, передает Astanatv.kz.   

По данным чиновников, у нефтяников скопилось почти 500 тысяч тонн отходов. Многие достались в наследство от Советского Союза. Добывающие предприятия ежегодно получают за них штрафы и взыскания. Так, по данным акимата, только в прошлом году выявлено около 90 фактов экологических правонарушений. Возбуждено 142 административных производства на почти 30 миллиардов тенге. Из них взыскано свыше 60 миллионов. Остальная сумма будет выплачена по решению суда, говорят чиновники.

"Основные наши претензии к недропользователям связаны с нефтяными отходами. В том числе исторические отходы, которые образованы еще в Советском Союзе. Это вопрос не одного дня, потому что там большие объемы лежат, технология каждый раз меняется и в связи с этим, мы требуем, чтобы применяли самые современные технологии", – говорит и.о руководителя департамента экологии Мангистауской области Руслан Тукенов.

Правда, современные технологии, увы, не доступны, рассказали в компании "Мангистаумунайгаз". Большинство из них разрабатывается за рубежом. В основном в Германии и Китае. Они слишком затратны. Поэтому нефтяники обходятся методом сжигания и биопрепаратами.

"К сожалению, в области пока мало компаний, которые занимаются переработкой. Мало технологий. Мы проводим много опытно-промышленных испытаний новых технологий. Пока в принципе такую хорошую технологию, которая ускорила бы наш процесс, мы еще не видим. Мы хотели отойти от метода сжиганий, но пока другой технологии мы еще не нашли", – отмечает руководитель службы охраны окружающей среды и парниковых газов АО "Мангистаумунайгаз" Жаннат Екибаева.


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