Негромкий подвиг

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Людмила Макаренко

25 жителей и защитников блокадного Ленинграда продолжают жить в Алматы.

фото Юрия Беккера

На юбилейную дату в истории Великой Отечественной войны в алматинское консульство Российской Федерации пригласили блокадников – защитников осаж­денного города и его жителей. 27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской наступательной операции были окончательно сняты окружение и изоляция города на Неве, которая длилась 872 дня.

Генеральный консул РФ в Алматы Дмитрий Тураев, прежде чем вручить приглашенным ветеранам почетный знак в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, отметил, что свидетельства непосредственных участников событий Великой Отечественной войны имеют большое значение в сохранении исторической правды и передаче ее следующим поколениям.

– Очень важно, чтобы вы оставили нам свой завет, воспоминания, а мы бы их передавали своим детям и внукам. Иначе без этой связующей цепочки невозможно двигаться дальше в строительстве свободной демократической суверенной страны, невозможно строить такую жизнь, которой хотят идущие вслед за нами поколения, – сказал Дмитрий Тураев.

Дипломат подчеркнул, что люди, в юном возрасте вместе со своими близкими и родными пережившие тяжкие испытания, и теперь служат примером стойкости, мужества, твердости духа.

Блокада Ленинграда стала одной из самых трагических страниц в истории Второй мировой войны. Почти два с половиной года ленинградцы жили в голоде, холоде и под постоянными обстрелами. Через эти испытания прошли около трех миллионов граждан Советского Союза, блокада унесла до миллиона человеческих жизней.

В Алматы на сегодняшний день проживает 25 блокадников – в основном дети войны, но и они уже люди преклонного возраста. На награждение юбилейным знаком в консульство смогли прийти восемь ветеранов, в том числе Марина Николаевна Сергиева.

Из осажденного города ее вывезли зимой 1943 года в возрасте 3,5 года. В памяти Марины Николаевны остались лишь отголоски ее ленинградского детства: бомбы-­зажигалки, гул авианалетов и на обед – кружка с кипятком, где плавали два кругляшка расплавленного жира.

Другие подробности семейной истории ушли вместе со старшими родственниками – родители не любили вспоминать ужасы военной поры. В Алма-Ату девочку эвакуировали с родителями и братом. Отца Марины Николаевны, мужчину ростом под два метра, его супруга несла до машины на руках, сам он от истощения ходить не мог. Вторую жизнь ленинградской семье дал Казахстан. Выздоровев и окрепнув, отец блокадницы продолжил привычное дело: доктор минералогических наук занимался наукой, преподавал в политехническом институте, вошел в состав Академии наук Казахстана. По его стопам пошли сама Марина Николаевна и ее сын Дмитрий, посвятившие свою жизнь геологии.

Приветственный адрес со словами благодарности ветеранам-блокадникам передал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, от имени митрополита с благословением выступил священнослужитель отец Александр, гостей тепло поздравил народный хор «Зори Жетысу» песнями военных лет.

#Алматы #ветераны #80-летие #Ленинград #блокадники

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