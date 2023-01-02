Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК реорганизовали

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Министерство экологии, геологии и природных ресурсов реорганизовано в Министерство экологии и природных ресурсов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

В результате функции и полномочия в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы переданы Министерству индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.