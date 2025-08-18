Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Сотрудники Департамента АФМ по ВКО совместно с прокуратурой и ДКНБ выявили факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды Уланского района, сообщает Kazpravda.kz

Подозреваемые, не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывали золото с отведением русла реки.

Для добычи применялась тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды.

В результате только экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.