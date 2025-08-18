Экологический ущерб от деятельности правонарушителей превысил 300 млн тенге
Сотрудники Департамента АФМ по ВКО совместно с прокуратурой и ДКНБ выявили факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды Уланского района, сообщает Kazpravda.kz
Подозреваемые, не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывали золото с отведением русла реки.
Для добычи применялась тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды.
В результате только экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.
«В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге. Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается», – сказано в информации.