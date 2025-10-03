АФМ проводит системную работу по противодействию незаконному майнингу цифровых активов
С начала 2024 года зарегистрировано 17 уголовных дел с ущербом в 1,3 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
Наиболее часто нелегальные фермы выявлялись в Астане – 6, Шымкенте и Костанае – по 3. В рамках данных дел было арестовано и конфисковано в цифровых активах 642 тыс долларов США.
Необходимо отметить, что часть нелегальных майнинговых ферм осуществляла свою деятельность путем кражи электроэнергии (5 ферм), объем которой сопоставим с потреблением крупного города.
Также зафиксированы случаи нарушения прав жителей, проживающих рядом с шумными фермами.
В результате незаконного потребления электроэнергии ресурсы не направляются на реализацию реальных бизнес-проектов, развитие промышленности и обеспечение социальных объектов.
Вместе с тем, по данным Комитета государственных доходов, за последние три года от майнинга обеспечено поступление в бюджет более 17 млрд тенге, что подтверждает необходимость регулирования отрасли.
В АФМ напомнили, что майнинг в Казахстане разрешен только при наличии лицензии. Легальная деятельность требует подтверждения оборудования, договора на энергоснабжение и соблюдения налоговых обязательств.
«Незаконный майнинг влечет уголовную ответственность, наносит ущерб экономической безопасности страны и приводит к перебоям в энергоснабжении. Агентство призывает предпринимателей и граждан воздерживаться от участия в нелегальном майнинге и развивать прозрачный рынок цифровых активов», – говорится в тексте обращения.