Нелегальные майнинговые фермы тратили электроэнергию, как целый город

Закон и Порядок
50
Дана Аменова
специальный корреспондент

АФМ проводит системную работу по противодействию незаконному майнингу цифровых активов

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2024 года зарегистрировано 17 уголовных дел с ущербом в 1,3 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Наиболее часто нелегальные фермы выявлялись в Астане – 6, Шымкенте и Костанае – по 3. В рамках данных дел было арестовано и конфисковано в цифровых активах 642 тыс долларов США.

Необходимо отметить, что часть нелегальных майнинговых ферм осуществляла свою деятельность путем кражи электроэнергии (5 ферм), объем которой сопоставим с потреблением крупного города.

Также зафиксированы случаи нарушения прав жителей, проживающих рядом с шумными фермами.

В результате незаконного потребления электроэнергии ресурсы не направляются на реализацию реальных бизнес-проектов, развитие промышленности и обеспечение социальных объектов.

Вместе с тем, по данным Комитета государственных доходов, за последние три года от майнинга обеспечено поступление в бюджет более 17 млрд тенге, что подтверждает необходимость регулирования отрасли.

В АФМ напомнили, что майнинг в Казахстане разрешен только при наличии лицензии. Легальная деятельность требует подтверждения оборудования, договора на энергоснабжение и соблюдения налоговых обязательств.

«Незаконный майнинг влечет уголовную ответственность, наносит ущерб экономической безопасности страны и приводит к перебоям в энергоснабжении. Агентство призывает предпринимателей и граждан воздерживаться от участия в нелегальном майнинге и развивать прозрачный рынок цифровых активов», – говорится в тексте обращения.

 

#город #майнинг #электроэнергия #фермы

