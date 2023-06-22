Нельзя принимать решение в "центре" и оставлять регионы один на один с проблемой – Ашимбаев

Председатель Сената Маулен Ашимбаев высказал свое мнение по поводу формирования цены на сжиженный газ, подчеркнув, что в данном случае решение должно быть принято после всестороннего изучения вопроса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

"Возможно и есть необходимость повышения цены на сжиженный газ в связи с увеличением количества потребителей, ситуацией в стране и требованиями компаний-производителей. Однако в этом вопросе необходимо провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и детально проработать вопрос с учетом специфики каждого региона. Нельзя принимать решение на центральном уровне и оставлять регионы один на один с проблемой", - сказал председатель на заседании палаты.

Как он отметил, если цена будет повышаться, то происходить это должно поэтапно.

"Главное - внимательно изучить ситуацию, посоветоваться с коллегами на местах, учесть мнение граждан и принять решение, при этом поддержав социально-незащищенные группы", - добавил Маулен Ашимбаев.

Напомним, сегодня на заседании Сената был рассмотрен и одобрен в двух чтениях Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства".