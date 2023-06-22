Полную прозрачность распределения и использования сжиженного нефтяного газа обеспечат в Казахстане

Сенат, Энергетика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сенат Парламента Казахстана на пленарном заседании одобрил в двух чтениях поправки по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: ccx.kz

 

Как отметил сенатор Суиндик Алдашев, основной целью закона является совершенствование действующего законодательства по регулированию оборота сжиженного нефтяного газа.

Законом вносятся изменения и дополнения в Предпринимательский кодекс и законы Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», «О естественных монополиях» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Закон предусматривает, что Министерство энергетики устанавливает предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки вне товарных бирж.

Также законом расширяются компетенции Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (в части ведения и публикации на своем интернет-ресурсе реестра владельцев газонаполнительных станций, газонаполнительных пунктов, автогазозаправочных станций и промышленных потребителей) и Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики (в части согласования предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки, а также правил их установления). Кроме того, расширяются компетенции Комитета государственных доходов Министерства финансов в части предоставления в Минэнерго информации об обороте сжиженного нефтяного газа.

Вместе с тем, отметил сенатор, рассматриваемый закон не решает главный вопрос, связанный с нехваткой газа.

«Эта проблема становится актуальной на фоне возрастающего объема потребления данного вида топлива.

Еще один вопрос связан с передачей местным исполнительным органам функций по распределению объемов сжиженного газа. Данное решение, на наш взгляд, требует не только эффективной практической реализации, но и самое главное – недопущения срыва поставок сжиженного газа в регионы. Это вопрос первоочередной важности, напрямую влияющий на социальное самочувствие казахстанцев», – отметил Алдашев.

Закон считается принятым Парламентом и направляется на подпись главе государства.

#Парламент #Сенат #закон #СНГ #газ

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